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हाईकोर्ट ने पूछा-सीवरेज की सफाई के लिए अपना सकते हैं क्या रोबोटिक टेक्निक...कॉलोनियों में कर्मिशियल एक्टीविटीज पर अफसर तलब

हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में राजधानी से जुड़े दो अहम विषयों पर सुनवाई हुई. इसमें सरकार और अधिकारियों से सवाल पूछे गए.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने झोटवाड़ा इलाके में सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि क्या सीवर लाइनों की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक अपनाई जा सकती है. जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश स्नेहांश फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में निगम आयुक्त ओम कसेरा, झोटवाड़ा जोन उपायुक्त मनीषा यादव और संबंधित ठेकेदार सहित अन्य अधिकारी पेश हुए. इधर, जयपुर में रिहायशी कॉलोनियों से व्यावसायिक गतिविधियां बंद करवाने से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय की अन्य पीठ ने मुख्य सचिव एवं जेडीसी समेत कई अफसरों से जवाब मांगा है.

ठेकादार का ठेका निरस्त: सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने बताया कि संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया है. मृतक श्रमिकों के परिजनों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ आवंटित करने का निर्णय लिया है. इस दौरान अदालत के सामने आया कि कई जगह रोबोटिक तकनीक से सफाई की जाती है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा.

पढ़ें:दो मामले: कोर्ट ने जिम्मेदारों से कहा, पेश होकर बताएं सीवरेज सफाई के दौरान मौत कैसे हुई, दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार

याचिका में दिए तर्क: जनहित याचिका में अधिवक्ता पहल सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है. जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में सरकार अधिनियम के प्रावधान लागू करने में विफल रही है. इसके चलते हाथ से मैला ढोने और सीवर की सफाई के दौरान दुखद घटनाएं हुई हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि 17 अप्रैल को सीवर की सफाई के लिए दो मजदूर को चैंबर में उतारा गया, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई. मैनहोल की सफाई मशीनों से करने का प्रावधान है. सीवर सफाई निगम अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में होती है. ऐसे में ऐसी घटनाओं के लिए वे जिम्मेदार हैं.

अधिकारियों से मांगा जवाब: उधर, एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने जयपुर शहर के महेश नगर इलाके की रिहायशी कॉलोनी की 30 फीट चौड़ी रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने और 40 फीट रोड पर वाहनों की पार्किंग एवं चबूतरे बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में मुख्य सचिव, जेडीसी व मुख्य प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा. खंडपीठ ने यह निर्देश रामेश्वर लाल की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता अक्षिता भारद्वाज ने बताया कि महेश नगर की 80 फीट चौड़ी रोड को जोड़ने के लिए रिहायशी कॉलोनियों से 30 व 40 फीट की सड़कें निकल रही हैं. 30 फीट चौड़ी रोड पर दोनों तरफ लोगों ने व्यावसायिक दुकानें बना ली हैं. इसके अलावा 40 फीट चौड़ी रोड पर भी रेलिंग लगाकर वाहन खड़े किए जा रहे हैं. चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है. इसके चलते ना केवल स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है, बल्कि कॉलोनी में वाहनों की आवाजाही में भी रुकावट हो रही है. इन रिहायशी कॉलोनियों से व्यावसायिक गतिविधियां बंद करवाकर अतिक्रमण हटाया जाए. इस पर खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

पढ़ें: बिना उपकरण सीवरेज की सफाई के चलते कर्मियों की मौत पर मांगा जवाब, दो IAS तलब

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DEATHS OF TWO SANITATION WORKERS
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सीवरेज सफाई में रोबोट का इस्तेमाल
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