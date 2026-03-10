ETV Bharat / state

कोर्ट के दो फैसले: हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों पर जताई चिंता, अमरूदों का बाग क्षेत्र में रैलियों पर रोक बरकरार

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी होने वाले नकली मेडिकल प्रमाण पत्रों पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और उन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने की लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला किया जाए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने शकुंतला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इधर, सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बड़े समारोहों के आयोजन पर रोक बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया. फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जालसाजी रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास छह बीघा जमीन से जुड़ा है. मामले में एसएमएस अस्पताल की चिकित्सक भावना शर्मा के नाम से जारी फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, जिस पर भावना शर्मा ने अपने खिलाफ विभागीय कार्रवाई को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था. पढ़ें: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ नहीं, हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव से मांगा हलफनामा