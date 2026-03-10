कोर्ट के दो फैसले: हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों पर जताई चिंता, अमरूदों का बाग क्षेत्र में रैलियों पर रोक बरकरार

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 9:17 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी होने वाले नकली मेडिकल प्रमाण पत्रों पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और उन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने की लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला किया जाए. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने शकुंतला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. इधर, सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बड़े समारोहों के आयोजन पर रोक बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया.

फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि प्रमाण पत्रों की जालसाजी रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास छह बीघा जमीन से जुड़ा है. मामले में एसएमएस अस्पताल की चिकित्सक भावना शर्मा के नाम से जारी फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, जिस पर भावना शर्मा ने अपने खिलाफ विभागीय कार्रवाई को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था.

अमरूदों का बाग क्षेत्र में रैलियों पर रोक बरकरार: वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बड़े समारोहों के आयोजन पर रोक बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रैफिक नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश प्रभावी रहेंगे. हालांकि, राज्य सरकार को छूट दी गई है कि वह ट्रैफिक नियंत्रण के लिए आठ सप्ताह में नया वैधानिक आदेश जारी कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रशासक रिटायर जस्टिस सुदर्शन कुमार मिश्रा व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया. इन याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

प्रशासक व एसएमएस इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना. वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने एक परिपत्र निकालकर इन जगहों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह मौजूदा व्यवस्था को बहाल रखना चाहते हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आदेश जारी कर सकती है. 5 सितम्बर 2018 को अमरूदों का बाग, जनपथ में एक बड़ी सभा के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया था. राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रैली, सभा, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी थी.

