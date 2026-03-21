कोर्ट में दो फैसले: कोविड में मौत के बावजूद कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा क्यों नहीं?, दिव्यांग छात्रा को MBBS में दें प्रवेश
याचिका में कहा गया कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों को कुल 70 लाख अदा किए जाने थे, लेकिन अब तक नहीं दिए गए.
Published : March 21, 2026 at 7:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर मौत होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा नहीं देने पर प्रमुख राजस्व सचिव, प्रमुख वित्त सचिव और टोंक कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विजय कुमार भारतीय की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की मां गाती देवी टोंक तहसील कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थी. कोरोना काल में उनकी कंट्रोल रूम में ड्यूटी थी. इस दौरान कोरोना से संक्रमित होने के चलते 24 नवंबर, 2020 को अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. याचिका में कहा गया कि वित्त विभाग ने 11 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी कर कहा था कि राज्य कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर मौत होने के मामले में उसके आश्रितों को 50 लाख रुपए की राशि के साथ ही पेंशन नियम के तहत 20 लाख रुपए सहित कुल 70 लाख रुपए अदा किए जाएंगे.
पढ़ें: Rajasthan High Court: मृतक किसान के आश्रित को मुआवजा क्यों नहीं दिया ?
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से जिला प्रशासन को आवेदन कर मुआवजा राशि के लिए गुहार की गई. इस पर कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी गत 14 मई को मुआवजा देने की सिफारिश कर दी, लेकिन इसके बावजूद उसे आज तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
पढ़ें: हाईकोर्ट ने लू से उपजे हालातों पर लिया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश - Heat wave in Rajasthan
दिव्यांग छात्रा को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आदेश: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 के दिव्यांग कोटे के मेरिट में आई छात्रा को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने को कहा है. अदालत ने कहा कि यदि इस सत्र में सीट खाली नहीं है, तो उसे साल 2026 के पाठ्यक्रम में सीट आवंटित की जाए. अदालत ने माना की छात्रा वर्तमान में एम्स, दिल्ली में प्रवेश के लिए पात्र है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश वैष्णवी अग्रवाल की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें: Rajasthan High Court : ग्रामीण क्षेत्र में काम कर चुकी चिकित्सक को पीजी के अगले सत्र में प्रवेश देने के आदेश
अपील में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी की करंट लगने से दायें हाथ ही दो अंगुलियों में स्थाई दिव्यांगता आ गई थी. ऐसे में उसने दिव्यांग कोटे में नीट यूजी-2025 में आवेदन किया. उसने इस वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन प्रवेश के समय एसएमएस अस्पताल की मेडिकल कमेटी ने उसे यह कहते हुए अपात्र घोषित कर दिया कि वह दिव्यांगता के कारण मेडिकल संबंधी काम नहीं कर सकती है. वहीं अदालती आदेश से दिल्ली के सरफदगंज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी का परीक्षण किया. इसके बाद बोर्ड की ओर से भेजी रिपोर्ट में अपीलार्थी को प्रवेश के पात्र माना गया. इस पर अदालत ने अपीलार्थी को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के आदेश दिए हैं.