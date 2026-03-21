ETV Bharat / state

कोर्ट में दो फैसले: कोविड में मौत के बावजूद कर्मचारी के आश्रितों को मुआवजा क्यों नहीं?, दिव्यांग छात्रा को MBBS में दें प्रवेश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )