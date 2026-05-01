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दो मामले: कोर्ट ने जिम्मेदारों से कहा, पेश होकर बताएं सीवरेज सफाई के दौरान मौत कैसे हुई, दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार

सीवर सफाई का कार्य नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में होता है. ऐसे में ऐसी घटनाओं के लिए वे जिम्मेदार हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निगम आयुक्त और उपायुक्त सहित संबंधित ठेकेदार को हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. गौरतलब है कि झोटवाड़ा नगर निगम एरिया के तहत करधनी इलाके में 17 अप्रैल को सफाईकर्मी अजय और रामबाबू बिना सुरक्षा उपकरण सीवर लाइन साफ करने उतरे थे. इस दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई. घटना को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है.

याचिका में अधिवक्ता पलक सक्सैना ने अदालत को बताया कि प्रदेश में हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है. जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में सरकार इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने में विफल रही है. जिसके चलते हाथ से मैला ढोने और सीवर की सफाई के दौरान दुखद घटनाएं हुई हैं. याचिका में कहा गया कि गत 17 अप्रैल को सीवर की सफाई के लिए दो मजदूर को चैंबर में उतारा गया. जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जबकि मैनहोल की सफाई मशीनों से करने का प्रावधान है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और झोटवाड़ा जोन उपायुक्त सहित संबंधित ठेकेदार को 6 मई को अदालत में पेश होकर बताने को कहा है कि सीवरेज सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत कैसे हुई? एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश स्नेहांश फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

भूमि पर कब्जे को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर में निचली अदालत के स्टे शुदा भूमि पर कब्जा करने से जुड़े मामले में आरोपी प्रमोद शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद शर्मा की ओर से दायर आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ गत 13 जुलाई को मानसरोवर थाने में भूमि पर कब्जा करने की एफआईआर दर्ज कराई गई है. जबकि एफआईआर में उस पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है. इसके अलावा वह भूमि से जुड़ी दोनों गृह निर्माण सहकारी समितियों के कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है. इसके अलावा एफआईआर में ही बताया गया है कि जमीन को लेकर बीते दो दशक से पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति और नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति के बीच सिविल विवाद चल रहा है. ऐसे में सिविल मामले को आपराधिक प्रकरण में बदलने के लिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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एफआईआर के अनुसार सितंबर-अक्टूबर 2024 में कब्जा करने की बात कही है तो फिर 17 जुलाई, 2025 तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई. ऐसे में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए. जिसका विरोध करते हुए परिवादी घनश्याम शर्मा के वकील गिर्राज प्रसाद शर्मा ने कहा कि आरोपी अपने आप को मुख्यमंत्री का साला बताकर प्रभाव जमाता है. जब पुलिस ने जांच के दौरान गत 15 अप्रैल और 17 अप्रैल को नोटिस दिया, तो उसने यह याचिका दायर कर दी. जबकि अभी मामले में अनुसंधान शुरू ही हुआ है.

इसके अलावा महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने भी अनुसंधान लंबित होने का हवाला दिया. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बीते साल 13 जुलाई को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि दोनों सोसायटी के बीच विवाद के कारण निचली अदालत ने बदरवास में स्थित इस करीब ढाई बीघा जमीन पर स्टे दिया था. नवजीवन सोसायटी के कुछ पदाधिकारियों ने प्रमोद शर्मा सहित अन्य लोगों से मिलकर उस पर कब्जा कर लिया.