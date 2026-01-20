ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने SOG मुखिया से पूछा- SI पेपर लीक की गोपनीय जांच रिपोर्ट कैसे लीक हुई, 2 फरवरी को बताना...

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur (File Photo) )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी से गोपनीय जांच रिपोर्ट लीक होने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने एसओजी के मुखिया एडीजी विशाल बंसल को 2 फरवरी को इस संबंध में जानकारी देने को कहा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान एडीजी विशाल बंसल अदालत में पेश हुए. अदालती आदेश की पालना में महाधिवक्ता ने मामले में चल रही जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की. इसका एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों के वकील हरेन्द्र नील ने विरोध किया. इस पर खंडपीठ ने उनसे पूछा कि एसओजी की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में 13 अगस्त 2024 की गोपनीय रिपोर्ट उन्हें कैसे मिली. इसके जवाब में कहा गया कि मामले में खुद राज्य सरकार ने ही जांच नहीं की है. इस पर अदालत ने एडीजी बंसल से सवाल-जवाब किए. पढ़ें: SI भर्ती पेपर लीक: एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित