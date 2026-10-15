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झारखंड के थानों में कब लगेंगे CCTV कैमरे? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी टेंडर की प्रगति रिपोर्ट, सुनवाई की अगली तारीख तय

झारखंड उच्च न्यायालय ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टेंडर की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. सरकार ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 29 अक्टूबर तक निविदादाताओं को आवेदन जमा करना है, जबकि 30 नवंबर को टेंडर का बिड खोला जाएगा. इसके बाद सरकार अदालत में निविदा प्रक्रिया की प्रगति से संबंधित जवाब दाखिल करेगी.

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