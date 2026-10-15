झारखंड के थानों में कब लगेंगे CCTV कैमरे? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी टेंडर की प्रगति रिपोर्ट, सुनवाई की अगली तारीख तय
झारखंड के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 2:29 PM IST
रांचीः राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से टेंडर की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. सरकार ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 29 अक्टूबर तक निविदादाताओं को आवेदन जमा करना है, जबकि 30 नवंबर को टेंडर का बिड खोला जाएगा. इसके बाद सरकार अदालत में निविदा प्रक्रिया की प्रगति से संबंधित जवाब दाखिल करेगी.
डीजीपी को सशरीर उपस्थित रहने से मिली छूट
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान डीजीपी की ओर से सशरीर उपस्थित रहने से छूट देने के लिए आवेदन दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने अगले आदेश तक डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट दे दी.
4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने अदालत को टेंडर प्रक्रिया की जानकारी दी. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की.
थाने में पिटाई के मामले से जुड़ा है प्रकरण
पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ थाने में कथित पुलिस बर्बरता की घटना से जुड़ा है. वर्ष 2024 में ईचागढ़ विधानसभा सीट से जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तरुण महतो को 19 नवंबर 2025 की रात पुलिस पकड़कर ईचागढ़ थाने ले गई थी. आरोप है कि थाने में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उन्हें सरायकेला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.
पीड़ित की पत्नी ने मुख्य न्यायाधीश से की थी लिखित शिकायत
इस घटना के बाद तरुण महतो की पत्नी भानुमति ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति बालू के अवैध खनन और बालू ढोने वाले वाहनों से अवैध वसूली की जांच करने गए थे. इसी दौरान पुलिस और माफिया ने साजिश के तहत उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया.
हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया था. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरायकेला के एसपी को संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था. इसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था. अब अदालत की नजर इस दिशा में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर है.
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