ETV Bharat / state

प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पर STF जांच से हाई कोर्ट नाराज, ADG को किया तलब

एसटीएफ की रिपोर्ट पर डीआईओएस ने याची के सेवानिवृ​त्ति लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः विद्यालय कर्मचारी के खिलाफ एक निजी व्य​क्ति की ​शिकायत पर एसटीएफ द्वारा जांच शुरू करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने पूछा है कि किस आधार पर एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है. इसके साथ ही अगली ति​थि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही संबं​धित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है.

प्रयागराज के सरायपीठ, शाहीपुर ​स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में जय चंद्र मौर्य कार्यरत थे. इस बीच उनकी नियु​क्ति के ​खिलाफ तुलसीराम ने एडीजी पुलिस से ​शिकायत की. इसपर एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी. एसटीएफ की रिपोर्ट पर डीआईओएस ने याची के सेवानिवृ​त्ति लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी. इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान एसटीएफ की ओर से मामले का संज्ञान लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इस मामले में सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ) अमिताभ यश की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने अपर्याप्त माना. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील और उपस्थित अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज़ या कानूनी आधार पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि एसटीएफ किसी निजी शिकायत पर सीधे मामले का संज्ञान ले सकती है.

कोर्ट ने कहा कि यदि मामला इतना गंभीर है तो अभी तक प्रबंधन समिति या जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया. कोर्ट ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस जारी किया है. 15 जनवरी, 2026 को याचिकाकर्ता की नियुक्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें-जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में हो रहा व्यापक भ्रष्टाचार, हाई कोर्ट ने जताई चिंता

TAGGED:

HIGH COURT ANGRY WITH STF
HIGH COURT SUMMONED ADG STF
MODEL SECONDARY SCHOOL SHAHIPUR
HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.