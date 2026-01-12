ETV Bharat / state

प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पर STF जांच से हाई कोर्ट नाराज, ADG को किया तलब

प्रयागराजः विद्यालय कर्मचारी के खिलाफ एक निजी व्य​क्ति की ​शिकायत पर एसटीएफ द्वारा जांच शुरू करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने पूछा है कि किस आधार पर एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है. इसके साथ ही अगली ति​थि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही संबं​धित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है.

प्रयागराज के सरायपीठ, शाहीपुर ​स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में जय चंद्र मौर्य कार्यरत थे. इस बीच उनकी नियु​क्ति के ​खिलाफ तुलसीराम ने एडीजी पुलिस से ​शिकायत की. इसपर एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी. एसटीएफ की रिपोर्ट पर डीआईओएस ने याची के सेवानिवृ​त्ति लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी. इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान एसटीएफ की ओर से मामले का संज्ञान लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. इस मामले में सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ) अमिताभ यश की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने अपर्याप्त माना. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के वकील और उपस्थित अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज़ या कानूनी आधार पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि एसटीएफ किसी निजी शिकायत पर सीधे मामले का संज्ञान ले सकती है.