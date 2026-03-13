गर्भवती पीड़िता की काउंसलिंग में संवेदनहीनता पर हाईकोर्ट नाराज, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के सचिव को निर्देश दिया है कि वे तत्काल मेडिकल बोर्ड के साथ एक बैठक करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:09 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 15 वर्षीय गर्भवती नाबालिग के मामले में मेडिकल बोर्ड द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर गहरी नाराज़गी जताई है. मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने अदालत के विवेक को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इसमें उन महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया गया जो पिछली सुनवाई में दिए गए थे. अदालत ने पाया कि बोर्ड ने पीड़िता की शारीरिक जांच तो की, लेकिन उसकी इच्छा, मानसिक स्थिति और भविष्य के विकल्पों को लेकर उचित काउंसलिंग करने में संवेदनहीनता दिखाई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जेएन. मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हाथरस के सचिव को निर्देश दिया है कि वे तत्काल मेडिकल बोर्ड के साथ एक बैठक करें, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक को भी शामिल किया जाए. इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िता को उसके कानूनी अधिकारों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से समझाया जाए.
अदालत ने कहा कि पीड़िता को यह बताना अनिवार्य है कि यदि वह गर्भधारण जारी रखती है, तो प्रसव और बच्चे के पालन-पोषण का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया भी राज्य द्वारा ही पूरी की जाएगी, जिसमें पीड़िता की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी. कोर्ट ने नई समिति को 15 मार्च 2026 को पीड़िता से मिलने और उसकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च 2026 की तारीख तय की है. उस दिन हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल बोर्ड के सदस्य और विधिक प्राधिकरण के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति से इस पर भी सुझाव मांगा है कि क्या भविष्य में गर्भपात से संबंधित मामलों में मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या किसी पैनल वकील को नामित करना संभव है, ताकि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनी रहे.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी की लापरवाही की सजा किसान को नहीं, प्रशासनिक आदेश रद्द