नाबालिग बेटी की संपत्ति बेचने की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा-मां भी हो सकती है संयुक्त परिवार में संपत्ति की प्रबन्धक
हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को अवैध और अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया और मां को संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 10:22 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसकी संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि मां को भी परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है. पिता के न होने पर मां नाबालिग बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक है. यह फैसला न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डोली बनाम शकुंतला देवी मामले में सुनाया.
अपीलकर्ता महिला के पति की मौत हो चुकी है और एक नाबालिग बेटी की मां हैं. उन्होंने जिला अदालत में आवेदन देकर खुद को बेटी का अभिभावक घोषित करने और उसकी संपत्ति (संयुक्त परिवार की जमीन में 1/4 हिस्सा) बेचने की अनुमति मांगी थी. जिला अदालत ने मां को अभिभावक तो घोषित कर दिया, लेकिन संपत्ति बेचने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के अनुसार मां, पिता की मृत्यु के बाद प्राकृतिक अभिभावक होती है. यदि नाबालिग की संपत्ति संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति में हिस्सा है, तो उस पर धारा 8 की सख्त शर्तें लागू नहीं होतीं. ऐसी स्थिति में परिवार का कोई वयस्क सदस्य (पुरुष या महिला) संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है.
अदालत ने स्पष्ट किया कि मां, जो स्वयं वयस्क सदस्य और प्राकृतिक अभिभावक है, नाबालिग के हित में संपत्ति का उपयोग या विक्रय कर सकती है, बशर्ते यह कार्य नाबालिग के लाभ और आवश्यकता के लिए हो. कोर्ट ने यह भी माना कि नाबालिग बेटी ने इंटरमीडिएट परीक्षा दी है और आगे की पढ़ाई के लिए धन की आवश्यकता है. ऐसे में संपत्ति बेचने का उद्देश्य उसके भविष्य और शिक्षा के लिए उचित है. हाईकोर्ट ने जिला अदालत के 17 जुलाई 2025 के आदेश को अवैध और अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया और मां को संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी.
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