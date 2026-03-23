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नाबालिग बेटी की संपत्ति बेचने की अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा-मां भी हो सकती है संयुक्त परिवार में संपत्ति की प्रबन्धक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग के हित को सर्वोपरि मानते हुए उसकी संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने कहा कि मां को भी परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है. पिता के न होने पर मां नाबालिग बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक है. यह फैसला न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डोली बनाम शकुंतला देवी मामले में सुनाया.

अपीलकर्ता महिला के पति की मौत हो चुकी है और एक नाबालिग बेटी की मां हैं. उन्होंने जिला अदालत में आवेदन देकर खुद को बेटी का अभिभावक घोषित करने और उसकी संपत्ति (संयुक्त परिवार की जमीन में 1/4 हिस्सा) बेचने की अनुमति मांगी थी. जिला अदालत ने मां को अभिभावक तो घोषित कर दिया, लेकिन संपत्ति बेचने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 के अनुसार मां, पिता की मृत्यु के बाद प्राकृतिक अभिभावक होती है. यदि नाबालिग की संपत्ति संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति में हिस्सा है, तो उस पर धारा 8 की सख्त शर्तें लागू नहीं होतीं. ऐसी स्थिति में परिवार का कोई वयस्क सदस्य (पुरुष या महिला) संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है.