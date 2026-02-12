ETV Bharat / state

40 साल पुराने मामले में पति हत्या के आरोप से बरी, हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार दशक पुराने एक जघन्य हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को हत्या के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने मथुरा की ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 1984 में सुनाए गए आजीवन कारावास के फैसले को कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस के समक्ष किया गया इकबालिया बयान कानूनी रूप से साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं है और केवल इसी आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता.

यह मामला 1983 का है. मथुरा के राया थाने में राधा चरण शर्मा ने खुद थाने पहुंचकर अपनी पत्नी प्रमिला की हत्या की सूचना दी थी. उस समय दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने स्वीकार किया था कि 2 फरवरी 1983 की रात पत्नी से हुए विवाद के बाद उसने गुस्से में आकर फरसे से उसकी गर्दन काट दी थी. मथुरा की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के इसी लिखित कबूलनामे और परिस्थितियों को आधार मानते हुए 19 जनवरी 1984 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के सामने दी गई स्वीकारोक्ति को सबूत मानकर गंभीर कानूनी चूक की थी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसी स्वीकारोक्ति अदालत में मान्य नहीं है. खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि घटना के वक्त आरोपी वास्तव में घर के भीतर मौजूद था. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर सबूत का बोझ तब तक नहीं डाला जा सकता, जब तक अभियोजन अपने बुनियादी तथ्यों को ठोस तरीके से पेश न कर दे.