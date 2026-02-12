ETV Bharat / state

40 साल पुराने मामले में पति हत्या के आरोप से बरी, हाईकोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के लिखित कबूलनामे को आधार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार दशक पुराने एक जघन्य हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को हत्या के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने मथुरा की ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 1984 में सुनाए गए आजीवन कारावास के फैसले को कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस के समक्ष किया गया इकबालिया बयान कानूनी रूप से साक्ष्य के तौर पर मान्य नहीं है और केवल इसी आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता.

यह मामला 1983 का है. मथुरा के राया थाने में राधा चरण शर्मा ने खुद थाने पहुंचकर अपनी पत्नी प्रमिला की हत्या की सूचना दी थी. उस समय दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने स्वीकार किया था कि 2 फरवरी 1983 की रात पत्नी से हुए विवाद के बाद उसने गुस्से में आकर फरसे से उसकी गर्दन काट दी थी. मथुरा की ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के इसी लिखित कबूलनामे और परिस्थितियों को आधार मानते हुए 19 जनवरी 1984 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के सामने दी गई स्वीकारोक्ति को सबूत मानकर गंभीर कानूनी चूक की थी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ऐसी स्वीकारोक्ति अदालत में मान्य नहीं है. खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि घटना के वक्त आरोपी वास्तव में घर के भीतर मौजूद था. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर सबूत का बोझ तब तक नहीं डाला जा सकता, जब तक अभियोजन अपने बुनियादी तथ्यों को ठोस तरीके से पेश न कर दे.

मामले की संदेहास्पद कड़ियों का जिक्र करते हुए अदालत ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल कथित फरसे की बरामदगी भी सवालों के घेरे में थी. बरामदगी के गवाह मुकर चुके थे और मेडिकल रिपोर्ट ने भी अभियोजन के दावों की पुष्टि नहीं की. डॉक्टर के परीक्षण के अनुसार, जो फरसा पुलिस ने बरामद किया था, वह इतना धारदार नहीं था कि उससे मृतका के शरीर पर मौजूद गहरे घाव किए जा सकें. इसके अलावा, घटना के समय घर में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों को गवाह के तौर पर पेश न करना मामले को संदिग्ध बनाता है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के विरुद्ध परिस्थितियों की कड़ी पूरी तरह से टूटी हुई है और संदेह का लाभ आरोपी को मिलना अनिवार्य है. अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राधा चरण शर्मा को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी कर दिया.

यह भी पढ़ें : परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़ों की जान व आजादी की रक्षा पर हाईकोर्ट गंभीर

TAGGED:

HUSBAND ACQUITTED OF MURDER CHARGES
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
पति हत्या के आरोप से बरी
ALLAHABAD HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.