48 साल पुराने डकैती मामले में दो आरोपी बरी, पांच की हो चुकी है मौत, हाईकोर्ट ने मथुरा ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द
मामले में मूल रूप से कुल सात आरोपियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी, जीवित बचे दो आरोपियों बरी किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:48 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1978 के एक बहुचर्चित डकैती और पुलिस मुठभेड़ मामले में 48 साल बाद अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने मथुरा ट्रायल कोर्ट के 28 जनवरी 1982 को दिए गए सजा के आदेश को रद्द कर दिया है. इस मामले में मूल रूप से कुल सात आरोपियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी, जिनमें से पांच अपीलकर्ताओं की अपील के लंबित रहने के दौरान मौत हो चुकी है. हाईकोर्ट ने जीवित बचे दो आरोपियों, जसवंत और चंद्रपाल को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 और 5 मार्च 1978 की दरम्यानी रात मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में हुई थी. जहां 13-14 डकैतों ने धावा बोला था. दावा किया गया था कि डकैती की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. मुठभेड़ में दो डकैत मारे गए थे और पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया सामान और हथियार बरामद करने का दावा किया था. सत्र अदालत ने पुलिस की इसी थ्योरी को आधार मानते हुए आरोपियों को सात और आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
हालांकि, हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की गवाही और पुलिस की कहानी में कई गंभीर खामियां पाईं. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष लूटे गए सामानों की सूची की प्रामाणिकता, बरामदगी मेमो की सच्चाई और घटना स्थल से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है.
इसके अलावा, एफआईआर दर्ज होने के समय को लेकर भी अदालत ने सवाल उठाए. गवाहों के अनुसार, एफआईआर दर्ज कराने और पुलिस के गांव में मौजूद रहने के समय में भारी विसंगतियां पाई गईं, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि एफआईआर की टाइमिंग संदिग्ध है, जो पूरे अभियोजन मामले की नींव को हिला देती है. अदालत ने इस बात पर भी कड़ा ऐतराज जताया कि लूटे गए भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषणों (जिनमें 425 ग्राम सोना और दो किलो से अधिक चांदी शामिल थी) की तुलना में आरोपियों से केवल पांच अंगूठियां और 300 रुपये की मामूली बरामदगी दिखाई गई.
पुलिस इस बात का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी कि बाकी का इतना सारा सामान कहां गायब हो गया, खासकर तब जब पुलिस ने आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार करने का दावा किया था. साथ ही, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दो डकैतों के शवों का क्या किया गया, यह भी अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका.
इन सभी भारी विसंगतियों और ठोस सबूतों के अभाव को देखते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस की कहानी संदिग्ध है और अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित नहीं कर सका. परिणामस्वरूप, दोनों जीवित अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया.
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