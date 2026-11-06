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48 साल पुराने डकैती मामले में दो आरोपी बरी, पांच की हो चुकी है मौत, हाईकोर्ट ने मथुरा ट्रायल कोर्ट का आदेश किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1978 के एक बहुचर्चित डकैती और पुलिस मुठभेड़ मामले में 48 साल बाद अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने मथुरा ट्रायल कोर्ट के 28 जनवरी 1982 को दिए गए सजा के आदेश को रद्द कर दिया है. इस मामले में मूल रूप से कुल सात आरोपियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी, जिनमें से पांच अपीलकर्ताओं की अपील के लंबित रहने के दौरान मौत हो चुकी है. हाईकोर्ट ने जीवित बचे दो आरोपियों, जसवंत और चंद्रपाल को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 और 5 मार्च 1978 की दरम्यानी रात मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में हुई थी. जहां 13-14 डकैतों ने धावा बोला था. दावा किया गया था कि डकैती की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. मुठभेड़ में दो डकैत मारे गए थे और पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा गया सामान और हथियार बरामद करने का दावा किया था. सत्र अदालत ने पुलिस की इसी थ्योरी को आधार मानते हुए आरोपियों को सात और आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.