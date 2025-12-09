ETV Bharat / state

उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं को खूब तवज्जो दे रहा आलाकमान, फिर हरीश रावत गायब क्यों? जानें वजह

हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, करन माहरा और गणेश गोदियाल ने की पार्टी हाईकमान से मुलाकात (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

इसके ठीक बाद, 1 दिसंबर को फिर से पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया. कांग्रेस भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रीतम सिंह के साथ-साथ हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे. संगठन के सभी नेताओं के साथ न केवल राहुल गांधी ने मुलाकात की, बल्कि राज्य के कई मुद्दों पर केंद्रीय कांग्रेस नेताओं ने फीडबैक भी लिया. इन मुलाकातों के बीच केंद्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के बीच बॉन्डिंग तो अच्छी दिखाई, लेकिन यह बात भी सार्वजनिक हो गई कि इन मुलाकातों में कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत आखिरकार क्यों गायब है?

दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की मुलाकात (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

कांग्रेस के नेता खूब दे रहे राज्य के नेताओं को तवज्जो: 11 नवंबर को पदभार संभालने से पहले गणेश गोदियाल तुरंत दिल्ली रवाना हो गए थे. उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के दूसरे नेता भी दिल्ली में मौजूद थे. इससे पूर्व अक्टूबर माह में कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा तक ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी.

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम गठित होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस विपक्ष के रोल में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है. धराली आपदा, मानव वन्यजीव संघर्ष समेत कई मुद्दों पर मुखर होकर कांग्रेस, भाजपा से सवाल जवाब भी कर रही है. नई टीम में ऊर्जा भरने का काम न केवल कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेता कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी हाईकमान भी उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत स्थिति के लिए नई टीम को बूस्टअप कर रही है. शायद यही कारण है कि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश के सभी नेता दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं. हालांकि, इन मुलाकातों में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत नदारद हैं.

दिल्ली में लगातार नेताओं से मुलाकात: ऐसा नहीं है कि आलाकमान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य नेताओं से ही मुलाकात का समय दे रहे हैं, बल्कि तीन दिन पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक गौतम नौटियाल की मुलाकात भी राहुल गांधी से हुई. और ये मुलाकात कुछ मिनट की नहीं, बल्कि लगभग चार घंटे की रही. दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेता, उत्तराखंड राज्य स्तरीय नेताओं को खूब समय दे रहे हैं.

इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में उलटफेर करने की दमदार रणनीति तैयार कर रही है. गौतम नौटियाल के अलावा, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप भी दिल्ली में कुमारी शैलजा से मुलाकात कर चुके हैं. लेकिन इन सभी मुलाकातों के बीच फिर वही सवाल है कि हरीश रावत इन मुलाकातों में गायब क्यों हैं?

11 नवंबर को गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला. (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

हम मजबूती से जनता की आवाज उठा: इन सभी मुलाकातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि, कांग्रेस का आलाकमान हमेशा ही राज्य के नेताओं को पूरा समय देता है. हमारी नई टीम बनी है. हम पूरे जोश के साथ राज्य में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं.

हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान राज्य में कांग्रेस को और किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों से विस्तारपूर्वक बातचीत हुई. हमारी बातचीत दिल्ली में होने जा रही रैली को लेकर भी हुई. उत्तराखंड की पूरी टीम एक साथ है. किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है. हमारा पूरा फोकस राज्य के विकास पर है और जनता के मुद्दों पर हैं. हरीश रावत से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है. समय-समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व का भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है.

- गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड -

हरीश रावत को लेकर ने शैलजा ने क्या कहा: उधर, शैलजा से मुलाकात कर लौटे प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि, हरीश रावत को बैठक में न बुलाए जाने की बात उनके कानों तक भी पहुंची हैं. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है. वो सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी. राज्य में कांग्रेस हरीश रावत के बिना कुछ भी नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है कि इस अनौपचारिक मुलाकात में हरीश रावत को न बुलाया गया हो. हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी उपेक्षा का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है. कांग्रेस को हमेशा हरीश रावत के मार्गदर्शन की जरूरत रहती है, और आगे भी रहेगी.

गणेश गोदियाल की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

भाजपा ने कसा तंज: उधर, भाजपा भी कांग्रेस की नई टीम के कार्य पर नजर बनाए हुए है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कभी देहरादून में बैठकर माल्टा पार्टी, कभी गुरुद्वारे में नौटंकी, रही बात पार्टी आलाकमान की हरीश रावत को लेकर, तो पहले से ही कांग्रेस यह जान गई है कि राज्य में न हरीश रावत कुछ कर सकते हैं और ना ही कोई और नेता, उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी है. और रही बात प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तो, उनके अध्यक्ष रहते हुए भी चुनाव हारे हैं. इसलिए कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता हो या देहरादून में बैठे नेता, कुछ भी प्रयोग करलें, फिलहाल उनकी दाल राज्य में नहीं गलेगी.

गणेश गोदियाल की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

हरीश रावत बोले: दिल्ली में हो रही लगातार मुलाकातों को लेकर ईटीवी भारत ने हरीश रावत से ही बात की. उन्होंने बताया कि, भाजपा को इस बात से खुश होना चाहिए. अगर मैं नहीं जा रहा हूं या मैं फोटो में नहीं दिख रहा हूं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन यह बात सही है कि अगर सभी जगह पर मैं आगे रहूंगा तो आने वाली हमारी टीम कैसे आगे बढ़ेगी?

गणेश गोदियाल की उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात (PHOTO- UTTARAKHAND CONGRESS)

अब मैं अपनी भूमिका बेहद सीमित रखना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि मैं उनके कामों को देखूं और जो काम हम कर पाए हैं, वही काम नई टीम के लोग करें. उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम बेहद शानदार काम कर रही है. मैं खड़े होकर उनका काम अब देखना चाहता हूं, इससे ज्यादा मेरी और कोई चाहत नहीं है.

- हरीश रावत, पूर्व सीएम व कांग्रेस वरिष्ठ नेता -

