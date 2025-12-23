ETV Bharat / state

सर्दी में गर्भवती महिलाओं का बीपी हो रहा हाई, क्या करें?, जानिए विशेषज्ञ से

आगरा: प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. सर्दी से बच्चों, बुजुर्गों के साथ ही गर्भवर्ती महिलाओं की परेशानी बढ़ी है. आगरा के जिला महिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ ही निजी क्लीनिक और हॉस्पिटल में सर्दी की वजह से हाई बीपी की शिकायत लेकर गर्भवती पहुंच रही हैं. इस मौसम में गर्भवती महिलओं की जो परिस्थि​ति हैं. उसमें हाई बीपी समेत अन्य समस्याएं बेहद घातक हैं. यह गर्भवती के साथ ही उनकी कोख में पल रहे अजन्मे की सेहत के लिए भी खतरनाक हैं. ऐसे में एसएस मेडिकल कॉलेज की ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी प्रोफेसर डॉ. शिखा​ सिंह ने कुछ टिप्स दिए हैं चलिए आगे जानेंगे उनके बारे में.



सेहत को बेहद सतर्क हो जाएं: बता दें कि सर्दी का मौसम वैसे तो हेल्दी सीजन कहा जाता है मगर, जरा सी लापरवाही से सर्दी लगने से कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लोगों को सताती हैं. इस मौसम में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए. सर्दी में सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को अधिक होती है. इसकी वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज और महिला जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन गर्भवती महिलाएं सर्दी की वजह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं लेकर पहुंच रही हैं. जिसमें सबसे अधिक गर्भवती को हाई बीपी की प्रॉब्लम में हैं.



सर्दी से सताई ओपीडी पहुंच रहीं गर्भवती: एसएस मेडिकल कॉलेज की ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी प्रोफेसर डॉ. शिखा सिंह बताती हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं. इससे उनकी सेहत पर असर होता है. प्रेग्नेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी, पाचन, खून का बहाव और हार्मोन्स अधिक प्रभावित होते हैं. इसकी वजह अधिक ठंड, धूप की कमी और संक्रमण होना है. अभी ओपीडी में गर्भवती महिलाएं हाई बीपी की समस्या लेकर आ रहीं हैं. वैसे ही गर्भवती महिलाओं का बीपी अधिक रहता है. सर्दी की वजह से उनका बीपी और बढ रहा है. ऐसे में गर्भवती और उनके परिजन लापरवाही ना बरतें.





प्रदूषण में घर से बाहर न निकलें: डॉ. शिखा सिंह बताती हैं कि सर्दी में अक्सर गर्भवती महिलाएं पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीती हैं. महिलाएं पर्याप्त पानी पिएं. प्रदूषण होने पर घर से जरूरी होने पर ही बाहर निकलें. सर्दी की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार है तो अपने डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही दवाएं लें. यदि सर्दी में किसी गर्भवती को सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो लापरवाही न बरतें तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें. ऐसी स्थिति गर्भवती के साथ ही उसकी कोख में पल रही नन्हीं जान के के लिए ठीक नहीं हैं. इससे दोनों को कोई जटिलता हो सकती है.



धूप जरूर सेकें: वह बतातीं हैं कि सर्दी में पहले ही धूप कम निकलती है. धूप से ही विटामिन डी मिलता है जो गर्भवती और उसकी कोख में पल रहे भ्रूण के लिए बेहद जरूरी होती है. इस मौसम में गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी की कमी मिलती है जबकि, विटामिन D की पर्याप्त मात्रा गर्भवती और उसकी कोख में पल रहे भ्रूण के लिए बेहद जरूरी है. यह हड्डियों के विकास, इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही मेटाबॉलिज्म संतुलित करती है. विटामिन डी कमी से गर्भवती को डायबिटीज, प्रीक्लेम्पसिया, ज्यादा थकान, भ्रूण की हड्डियों का सही विकास ना होना और इम्युनिटी कमजोर होने जैसी दिक्कत होती हैं. ऐसे में धूप में जरूर बैठें. डॉक्टर ने यदि विटामिन डी लेने की सलाह ली है तो उसे समय से लें.



ये लक्षण न करें नजरअंदाज: डॉ. शिखा सिंह बताती हैं कि सर्दियों में प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होना एक गंभीर समस्या है. इसकी वजह है कि ठंड की वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. गर्भवती महिलाओं को हाई बीपी की पहले से कोई समस्या नहीं है, मगर सर्दी की वजह से उनके ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव आता है. ऐसा होने पर तत्काल डॉक्टर से मिलें. परामर्श के बाद ही दवाएं लें. इस मौसम में सबसे अधिक परेशानी उन गर्भवती महिलाओं की होती है. जो पहले ही हाई बीपी या हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं. सर्दी में ऐसी गर्भवती की विशेष निगरानी की जरूरत है. ऐसे में सर्दी में हाई बीपी से ग्रसित गर्भवती को यदि सिरदर्द, हाथ-पैर या चेहरे पर सूजन, आंखों से धुंधला दिखे. इसके साथ ही यदि अचानक वजन बढ़ जाए तो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें. तुरंत डॉक्टर से मिलें.



सर्दी में ये सावधानी बरतें गर्भवती





