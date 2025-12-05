ETV Bharat / state

सफेद LED हेडलाइट्स बनी मुसीबत : ब्रेन की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल रही गाड़ियों की तेज रोशनी

हेडलाइट किसी भी वाहन में सबसे अहम रोल निभाती है, लेकिन तेज सफेद LED हेडलाइट्स मानव जीवन के लिए खतरा बन रही है.

हाई बीम लाइट की चकाचौंध
हाई बीम लाइट की चकाचौंध (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
जयपुर : गाड़ियों से निकलने वाली तेज लाइट आपकी आंखों को ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन पर भी असर डाल रही है. रात में हाई इंटेंसिटी हेडलाइट्स अब लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही हैं. आजकल गाड़ियों में व्हाइट हेडलाइट का उपयोग अत्यधिक हो रहा है और जब यह हाई बीम के रूप में आंखों में पड़ती है तो सामने आ रहे वाहन चालकों या फिर पैदल चल रहे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है. एलईडी और एचआईडी लाइट्स के अत्यधिक प्रयोग से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को न केवल ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है, बल्कि लंबे समय में यह आंखों और ब्रेन पर भी असर डाल रही हैं.

सवाई मानसिंह अस्पताल के नेत्र विभाग के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा का कहना है कि आजकल गाड़ियों में जो व्हाइट लाइट का प्रयोग होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में नीली रोशनी होती है जो हमारी आंखों के साथ- साथ हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल क्लॉक को भी बदल रही है. तेज हेडलाइट्स से निकलने वाली रोशनी ग्लेयर्स पैदा करती है, जिससे सामने से आ रही गाड़ियों को देखना मुश्किल हो जाता है.

डॉक्टर पंकज शर्मा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

नींद पर असर : डॉक्टर पंकज शर्मा का कहना है कि गाड़ियों से निकलने वाली तेज व्हाइट लाइट या ब्राइट लाइट आंखों को दिन जैसा अनुभव करवाती है, ऐसे में हमारे ब्रेन को लगता है कि दिन हो रहा है. डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ख़ासकर मोबाइल से निकलने वाली तेज रोशनी भी इसी तरह का प्रभाव हमारे ब्रेन पर डालती है जिसके बाद नींद नहीं आना एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है. इसके साथ ही इस तरह की ब्राइट लाइट्स से हमारी आंखों को भी थका देती है जिससे आंखों में ड्राईनेस की समस्या पड़ी होती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है. हाई बीम का गलत उपयोग आंखों पर अचानक “शॉक” जैसा असर करता है, जिससे

  • आंखों में कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है
  • रेटिना पर जोर पड़ता है
  • सिरदर्द और आंख दर्द की समस्या बढ़ती है
  • लंबे समय तक लगातार ऐसा होने पर विज़न कम होने का खतरा रहता है
  • नींद नहीं आने से कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है

सड़क पर रात में दौड़ती गाड़ियां
सड़क पर रात में दौड़ती गाड़ियां (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एलईडी हेडलाइट बढ़ा रहे खतरा : बाजार में मिल रही हाई-पावर एलईडी या व्हाइट-लाइट हेडलाइट्स वास्तविक रूप से वाहन मानकों के अनुसार नहीं होती. इनकी चमक निर्धारित सीमा से कहीं अधिक होने के कारण ये सामने वाले ड्राइवर को चकाचौंध कर देती हैं. नीली-व्हाइट लाइट की वेवलेंथ आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये सामान्य पीली लाइट की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है.

तेज रोशनी से होने वाले असर के बारे में जानिए....
तेज रोशनी से होने वाले असर के बारे में जानिए.... (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
  • हाई बीम का प्रयोग केवल हाईवे पर करें
  • शहर में लो बीम का उपयोग करें
  • अवैध/संशोधित एलईडी लाइटों पर सख्ती जरुरी
  • रात में ड्राइविंग करते समय एंटी-ग्लेयर चश्मा उपयोगी
  • नियमों के मुताबिक हेडलाइट की ऊंचाई सेट कराना जरूरी

