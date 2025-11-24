सरकारी इमारतों-स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी; लखनऊ के लुलु मॉल में मिला 4 लाइन का लेटर
बम से उड़ाने की धमकी भरी सूचना के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट है. पुलिस ने महत्वपूर्ण इलाकों में चेकिंग शुरू कर दी है.
Published : November 24, 2025 at 7:39 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 8:15 PM IST
लखनऊ: राजधानी के स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. शहर के लुलु मॉल में यह धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें 24 घंटे के भीतर कई स्कूलों और सरकारी बिल्डिंग्स, प्रमुख भवनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.
इस सूचना के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ानी शुरू कर दी है. शहर के भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें जांच के लिए पहुंचीं. संदिग्ध जगहों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. साथ ही मॉल में यह लेटर रखने वाले की भी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है.
पुलिस कर रही चेकिंग: अपर पुलिस उपायुक्त जितेंद्र दुबे ने बताया कि लेटर में लखनऊ की कई बिल्डिंग्स को निशाना बनान की बात है. स्कूल और सरकारी प्रतिष्ठानों में भी बम फोड़ने की धमकी वाली बात भी लिखी है. पुलिस की टीमें विधानसभा मार्ग, हजरतगंज सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वायड के साथ विभिन्न जगहों पर चेकिंग कर रही हैं.
चार लाइन की धमकी: इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि धमकी वाले लेटर में केवल चार लाइनें लिखी गई हैं. इसमें किसी व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है.
लेटर मिलने के बाद लखनऊ के सभी प्रमुख स्थानों, स्कूलों और सरकारी भवनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस ने जगह-जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बम और डॉग स्क्वॉड टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पत्र को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम यह पता लगाने के लिए मॉल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, कि यह धमकी भरा लेटर किसने रखा था.
