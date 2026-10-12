बिना अनुमति के पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश, 661 दुर्गा पूजा पंडाल चिन्हित

बिना अनुमति के पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश, 661 दुर्गा पूजा पंडाल चिन्हित
दुर्गा पूजा पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए गए है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : October 12, 2026 at 2:13 PM IST
पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. बिना अनुमति के पुलिस अधिकारियों को जिला नहीं छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है. दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में 661 जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल रखा जाता है. पलामू प्रमंडल की सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी हुई.
कई इलाकों में फ्लैग मार्च
इंटरस्टेट सीमा पर पुलिस ने खास निगरानी शुरू कर दी है और इलाके में दाखिल होने वाले सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की योजना तैयार की जा रही है. नवमी और दशमी से पहले कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जाना है.
पूजा समितियों को गाइडलाइंस भेज दी गई
पलामू में 2700 जबकि लातेहार और गढ़वा जिला में 1200-1200 के करीब पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. विभिन्न स्थानों में शांति समिति की बैठक चल रही है, अगले एक से दो दिनों में पलामू, गढ़वा और लातेहार में जिला स्तर की शांति समिति की बैठक होगी. तीनों जिलों में प्रशासन के द्वारा विभिन्न पूजा समितियों को गाइडलाइंस उपलब्ध करवा दी गई हैं.
दुर्गा पूजा में सतर्क रहना जरूरीः किशोर कौशल
पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारी भौतिक रूप से पंडालों के मजबूती का सत्यापन कर रहे है. करमा पूजा विसर्जन के दौरान पलामू में नदियों में डूबने से छह लोगों की मौत हुई थी. घटना के बाद दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर सभी तटवर्ती क्षेत्र में पुलिस अधिकारी जायजा ले रहे हैं और पूजा समितियों के साथ बैठक कर रहे हैं. पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा आयोजन है.
बिना अनुमति के पुलिस मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे
पलामू प्रमंडल में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई है. पिछले कई दिनों से शांति समिति की बैठक चल रही है, जिला स्तर की शांति समिति की बैठक भी होनी है. सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई है साथ ही साथ फोर्स डेप्लॉयमेंट का प्लान भी तैयार कर लिया गया है. बिना अनुमति के कोई भी पुलिस अपने थाना और अपने मुख्यालय को नहीं छोड़ेंगे.
दुर्गा पूजा पर बिजली विभाग की तैयारी पूरीः जीएम श्रवण कुमार
वही दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग ने भी तैयारी पूरी की है और कई इलाकों में जर्जर तार मरम्मत किए हैं. बिजली विभाग के जीएम श्रवण कुमार ने बताया कि 661 पूजा पंडालो में से 461 में बिजली के तार एवं पोल की स्थिति सामान्य है और करीब 200 जगह पर निगरानी रखी जा रही है. कई इलाकों में जर्जर तारों की मरम्मत की गई है.
ये भी पढ़ें-
दुर्गा पूजा में पंडाल से लेकर विसर्जन तक के लिए गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे से लाउडस्पीकर पर रोक
दुर्गा पूजा से पहले रांची में प्रशासन अलर्ट, पंडालों पर नजर और भीड़ कंट्रोल की फुलप्रूफ तैयारी
दुर्गा-काली पूजा में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी, मूर्ति से लेकर विसर्जन तक लागू होंगे ये नियम