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बिना अनुमति के पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश, 661 दुर्गा पूजा पंडाल चिन्हित

दुर्गा पूजा पर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में अलर्ट मोड पर प्रशासन ( Etv Bharat )

पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में हाई अलर्ट जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. बिना अनुमति के पुलिस अधिकारियों को जिला नहीं छोड़ने का निर्देश जारी किया गया है. दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में 661 जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल रखा जाता है. पलामू प्रमंडल की सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी हुई.

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