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स्वतंत्रता दिवस को लेकर पलामू रेंज में हाई अलर्ट, थानों के लिए एसओपी जारी

पलामूः स्वतंत्रता दिवस को लेकर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया. सभी थाना को एक एसओपी जारी किया गया है और अपने-अपने इलाके में होटल, लॉज और सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया.

दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके अति नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल रहे हैं, इस इलाके में नक्सल चुनौती अब बेहद ही कमजोर हो गई है लेकिन पुलिस सभी इलाकों में अलर्ट मोड पर है.

जानकारी देते डीआईजी और डीसी (Etv Bharat)

2022-23 के बाद पहली बार झंडोतोलन

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल बताते हैं कि तीनों जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं, हालात बदले हैं लेकिन पुलिस सभी चुनौतियों के लिए तैयार है. डीआईजी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सभी थानों को एसओपी जारी की गई है. डीआईजी ने कहा कि होटल और लॉज समेत कई जगहों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया. दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां 2022-23 के बाद पहली बार झंडोतोलन हुआ. उन सभी इलाकों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है.