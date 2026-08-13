स्वतंत्रता दिवस को लेकर पलामू रेंज में हाई अलर्ट, थानों के लिए एसओपी जारी
स्वतंत्रता दिवस से पहले पलामू में हाई अलर्ट जारी किया गया और सभी पुलिस स्टेशनों के लिए एक SOP जारी की गई.
Published : August 13, 2026 at 3:35 PM IST
पलामूः स्वतंत्रता दिवस को लेकर पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया. सभी थाना को एक एसओपी जारी किया गया है और अपने-अपने इलाके में होटल, लॉज और सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया.
दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के इलाके अति नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल रहे हैं, इस इलाके में नक्सल चुनौती अब बेहद ही कमजोर हो गई है लेकिन पुलिस सभी इलाकों में अलर्ट मोड पर है.
2022-23 के बाद पहली बार झंडोतोलन
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल बताते हैं कि तीनों जिले नक्सल प्रभावित रहे हैं, हालात बदले हैं लेकिन पुलिस सभी चुनौतियों के लिए तैयार है. डीआईजी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सभी थानों को एसओपी जारी की गई है. डीआईजी ने कहा कि होटल और लॉज समेत कई जगहों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया. दरअसल पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां 2022-23 के बाद पहली बार झंडोतोलन हुआ. उन सभी इलाकों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है.
पलामू में स्वतंत्रता दिवस परेड का रिहर्सल, वित्त मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन
इधर स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह को लेकर पलामू पुलिस लाइन में गुरुवार को अंतिम रिहर्सल किया गया. रिहर्सल में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, एसपी कपिल चौधरी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे. डीसी और एसपी ने परेड का निरीक्षण किया एवं कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि अंतिम रिहर्सल किया गया है और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है.
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