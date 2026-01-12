ETV Bharat / state

22 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी से ग्रामीणों में दहशत, 72 घंटे से ड्रोन भी नहीं कर पा रहे ट्रैक, 30 गांव हाई अलर्ट पर

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतैल हाथी बीते 11 दिनों से लगातार दहशत फैला रहा है. इस दौरान हाथी के हमलों में अब तक 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. हालात इतने गंभीर हैं कि झारखंड और ओडिशा की संयुक्त वन विभाग टीम, विशेषज्ञों और ड्रोन कैमरों के बावजूद हाथी को ट्रैक नहीं किया जा सका है. पिछले 72 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हाथी अब भी नजरों से ओझल है.

बेनीसागर में घंटों रुका, फिर ओडिशा की ओर निकल गया हाथी

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मझगांव प्रखंड के बेनीसागर इलाके में दंतैल हाथी करीब 12 घंटे तक एक ही स्थान पर मौजूद रहा. इस दौरान उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की तैयारी भी की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और घने जंगल के कारण ऑपरेशन सफल नहीं हो सका. मौका पाकर हाथी ओडिशा सीमा की ओर स्थित काजू बागानों में प्रवेश कर गया, जहां से उसका कोई स्पष्ट लोकेशन अब तक नहीं मिल सका है.

आग जलाकर रात गुजारते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

नोवामुंडी में एक्सपर्ट टीम का कैंप, मूवमेंट पर नजर

फिलहाल, विशेषज्ञों की टीम नोवामुंडी क्षेत्र में कैंप कर हाथी की संभावित गतिविधियों पर निगरानी रख रही है. ड्रोन के माध्यम से लगातार जंगल और सीमावर्ती इलाकों की निगरानी की जा रही है, लेकिन अब तक हाथी की पुख्ता लोकेशन सामने नहीं आई है. वन विभाग को आशंका है कि हाथी जंगल के अंदर गहरे हिस्सों में छिपा हुआ है और मौका मिलते ही फिर से आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ सकता है.

ग्रामीणों में भय का माहौल, पक्के घर बने अस्थायी शरणस्थल

हाथी के लगातार हमलों से बेनीसागर, खड़पोस और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. लोग अपने घरों में अकेले सोने से डर रहे हैं. कई गांवों में 15 से 20 लोग एक ही पक्के मकान में रात गुजार रहे हैं. महिलाएं और बच्चे सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं. गांव के पुरुष मशाल और टॉर्च लेकर पूरी रात पहरेदारी कर रहे हैं.

बीते तीन दिनों में इसी क्षेत्र में हाथी के हमले से तीन और लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ गई है.