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नेपाल में बाढ़ से महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट; निचलौल में ADM ने डाला डेरा

नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह से महराजगंज जिले में प्रशासन हाई अलर्ट पर है. अधिकारी कैंप कर रहे हैं.

महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट.
महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 10:03 AM IST

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महराजगंज: नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए महराजगंज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. स्थिति की लगातार निगरानी रखने के लिए एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने निचलौल में कैंप किया है.

वहीं, एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता और तहसीलदार अमित सिंह के साथ उन्होंने रात में गंडक नदी के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने ग्राम भेड़िहारी, गेडहवा समेत आसपास के संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर नदी की स्थिति और जलस्तर का जायजा लिया.

इस दौरान एसएसबी जवानों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे. प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और नदी के जलस्तर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होने पर तत्काल प्रशासन को सूचना देने की अपील की.

नेपाल में बाढ़ से महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गंडक बैराज की स्थिति सामान्य बनी हुई है. 27 अगस्त सुबह 7 बजे वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 92,900 क्यूसेक दर्ज किया गया है.

बैराज का अपस्ट्रीम जलस्तर 353.30 फीट, जबकि डाउनस्ट्रीम जलस्तर 350.30 फीट रहा. वहीं E.M.C. और M.W.C. दोनों Nil दर्ज किए गए हैं. रात 11:30 बजे 1,50,200 क्यूसेक डिस्चार्ज के मुकाबले सुबह पानी का डिस्चार्ज घटा है.

एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर सामान्य है और स्थिति नियंत्रण में है. हालांकि नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है. निचलौल में कैंप करने से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की निगरानी और तेज हो गई है.

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