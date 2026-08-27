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नेपाल में बाढ़ से महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट; निचलौल में ADM ने डाला डेरा

महराजगंज में गंडक नदी को लेकर हाई अलर्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )