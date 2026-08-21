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किसान यूनियन टिकैत के धरने को लेकर रुद्रपुर में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल, पीएसी और फायर टीम को तैनात किया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर की ओर आने वाले प्रमुख रास्तों के साथ ही एसपी कार्यालय जाने वाले मार्गों पर भी बैरिकेडिंग कर आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है. प्रशासन की कोशिश है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.

कलेक्ट्रेट परिषद की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है. इन मार्गों से लोगों और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है. वहीं, एसपी कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है. संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस प्रशासन को आशंका है कि धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ सकती है. इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है. पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी निर्धारित स्थान पर ही धरना दें. बिना अनुमति कलेक्ट्रेट अथवा एसपी कार्यालय परिसर की ओर आगे न बढ़ें.

रुद्रपुर में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था में उत्तराखंड पुलिस के साथ पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है. इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर टीम को भी मौके पर तैयार रखा गया है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जा सकता है.