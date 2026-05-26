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बकरीद को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हाई अलर्ट, 1100 पुलिसकर्मी और 23 कंपनियां तैनात

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, इसके अलावा मस्जिदों व ईदगाहों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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बकरीद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 1:43 PM IST

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नई दिल्ली: बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, दिल्ली सरकार ने जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है.

डीसीपी राहुल ने बताया कि बकरीद के मौके पर उत्तर-पूर्वी जिले में करीब 1100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा 23 कंपनियां बाहरी फोर्स की भी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी कर रही पुलिस टीमें (ETV BHARAT)

पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई
उन्होंने बताया कि नमाज के समय मस्जिदों के आसपास पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहेगा. इसके साथ ही मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जिलेभर में लगातार गश्त की जा रही है. पुलिस की ओर से अलग-अलग इलाकों में अमन कमेटियों, स्थानीय नागरिकों, मस्जिदों के इमामों और मौलवियों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं.

डीसीपी के अनुसार इन बैठकों में दिल्ली सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है और उन्हें नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से त्योहार को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है.

डीसीपी राहुल ने कहा कि पुलिस और प्रशासन नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में हैं और सभी से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, ताकि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

बकरीद के मद्देनजर सीलमपुर में हुई अधिकारियों की बैठक

बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस की ओर से सीलमपुर स्थित डीसीपी कार्यालय परिसर में समन्वय बैठक आयोजित की गई, बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमाम, नागरिक भाईचारा समिति, अमन कमेटी के सदस्य, नगर निगम अधिकारियों समेत अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

बैठक की अध्यक्षता संयुक्त पुलिस आयुक्त पूर्वी रेंज डॉ. अजीत कुमार सिंगला ने की. इस दौरान उत्तर-पूर्वी जिला डीसीपी राहुल अलावल और अतिरिक्त डीसीपी भी मौजूद रहे. बैठक में आगामी बकरीद पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

केवल निर्धारित स्थानों पर हो गतिविधि-पुलिस विभाग

बैठक के दौरान मौजूद लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही की जाए तथा खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की गतिविधि न हो. इसके साथ ही कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों का समय पर उचित निस्तारण करने और क्षेत्र में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया.

पुलिस की अपील-कुर्बानी से जुड़े फोटो-वीडियो ना बनाए और ना ही सोशल मीडिया पर शेयर करें

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि कुर्बानी से जुड़े वीडियो या फोटो न बनाए जाएं और न ही उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया जाए. साथ ही किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने से बचने को कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी प्रकार की अफवाह या उकसाने वाली सूचना मिले तो उसकी जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें और किसी भी अपुष्ट जानकारी पर प्रतिक्रिया न करें.

संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. अजीत कुमार सिंगला ने कहा कि पुलिस और जनता के आपसी सहयोग से ही त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं. वहीं डीसीपी राहुल अलावल ने लोगों से भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस पूरी तरह सतर्क है और त्योहार के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया.

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