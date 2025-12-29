ETV Bharat / state

नए साल के जश्न से पहले नोएडा में हाई अलर्ट, मॉल से लेकर चौराहों तक सुरक्षा की गई टाइट

नोएडा पुलिस अधिकारियों की माने तो तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को दिन और रात की ड्यूटी पर लगाया गया है.

नए साल के जश्न से पहले नोएडा में हाई अलर्ट
नए साल के जश्न से पहले नोएडा में हाई अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 29, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने जिलेभर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं.हर इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या घटना को रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को दिन और रात की ड्यूटी पर लगाया गया है. इनमें अधिकारी, महिला पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी और विशेष टीमें शामिल हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों, मॉल, बाजार,पर्यटन स्थलों और प्रमुख चौराहों पर खास नजर रखी जा रही है. इसके अलावा भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है.

मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास फोकस

नए साल पर जीआईपी मॉल, गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, एडवांट, ग्रांड वेनिस, गौर और स्पेक्ट्रम मॉल जैसे स्थानों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना रहती है. इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की मदद और लगातार पैदल मार्च व चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं. प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है.

नये साल पर नोएडा में सुरक्षा को लेकर जॉइंट सीपी राजीव नारयण मिश्रा का बयान (ETV Bharat)

हुड़दंगी करने वालो के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

जॉइंट सीपी राजीव नारयण मिश्रा ने बताया कि नए साल पर हुड़दंग करने वाले लोगो के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगा. शराब पीकर उत्पात मचाने वालो को भी नही बक्शा जायगा. आम लोगों से अपील की है कि वे जश्न मनाते समय कानून-व्यवस्था का पालन करें. बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम न करें. शराब पीकर वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस का 24 घंटे चलने वाला कमांड कंट्रोल सेंटर हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहा है. नागरिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ कमांडो, एंटी-सबोटाज चेक टीम और बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SECURITY TIGHTENED IN NOIDA
NEW YEAR CELEBRATIONS IN NOIDA
HIGH ALERT IN NOIDA
नोएडा में हाई अलर्ट
NEW YEAR CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.