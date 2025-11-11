ETV Bharat / state

दिल्ली बम ब्लास्ट का असर, इंदौर में ड्रोन से भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी, बॉम्ब स्कॉड तैनात

दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट, इंदौर के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से सर्विलांस जारी

DELHI BLAST HIGH ALERT INDORE NEWS
भीड़भाड़ वाले इलाकों में बीडीएस सक्रिय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:09 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. एक और जहां मध्य प्रदेश के सभी शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. तो वहीं, इंदौर में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है. इसी के साथ राजवाड़ा क्षेत्र में भी बॉम्ब स्कॉड की टीमें जांच पड़ताल करने में जुटी हुई हैं. ड्रोन के साथ-साथ पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में चेक प्वाइंट बनाए हैं जहां देर रात पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी.

drone checking indore
ड्रोन से राजवाड़ा में निगरानी (Etv Bharat)

देर रात से इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर

दिल्ली में हुई घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. मध्य प्रदेश के कई शहरों में देर रात से हाई अलर्ट है. वहीं, इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर ने देर रात तक पुलिसकर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं. इसके चलते विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस वाहन चेकिंग के साथ ही ड्रोन के माध्यम से सघन बस्तियों पर निगरानी रखी जा रही है.

High Alert in Indore delhi bomb blast
ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी (Etv Bharat)

भीड़भाड़ वाले इलाकों में बीडीएस सक्रिय, ड्रोन से निगरानी

बॉम्ब डिस्पोजल स्कॉड (बीडीएस) द्वारा लगातार भीड भाड़ वाले इलाकों के साथ ही फोर व्हीलर गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है. इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा, '' दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए इंदौर में पुलिस विभाग अलर्ट है. ड्रोन के साथ ही अलग-अलग तरह से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. वहीं प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी देर रात तक गश्त करेंगे और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी.''

देर रात से इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर मध्य प्रदेश, भोपाल-उज्जैन से लेकर चप्पे-चप्पे पर जवानों की नजर

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आगे कहा, '' 1500 से अधिक का पुलिस बल भी इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र में अतिरिक्त लगाया गया है. साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है जो लगातार निगरानी करने में जुटा हुआ है.''

delhi bomb blast update
दिल्ली धमाके के बाद घटनास्थल पर गृहमंत्री अमित शाह (IANS)

धमाके से दहली दिल्ली

सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में ये धमाका हुआ, जिसमें करीब नौ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं. यह धमाका, लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर आई-20 कार में हुआ था. इसके बाद देशभर में हाई अलर्ट है.

Last Updated : November 11, 2025 at 10:24 AM IST

TAGGED:

DELHI BOMB BLAST
DELHI BLAST HIGH ALERT
BOMB SQUAD INDORE RAJWADA
MADHYA PRADESH NEWS
HIGH ALERT IN INDORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भूपेंद्र सिंह का अपनी ही पार्टी के नेता पर निशाना, बोले- अवसरवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक

मुरैना के युवक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर की आत्महत्या, परिवार ने किस पर लगाए गंभीर आरोप

बांधवगढ़ में बाघ गणना की तैयारी हुई तेज, 180 फील्ड स्टाफ को किया जा रहा ट्रेंड

संजय टाइगर रिजर्व में मिले बाघ के अवशेष, मिट्टी में दबा था मौत का रहस्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.