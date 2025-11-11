ETV Bharat / state

दिल्ली बम ब्लास्ट का असर, इंदौर में ड्रोन से भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी, बॉम्ब स्कॉड तैनात

इंदौर : दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. एक और जहां मध्य प्रदेश के सभी शहरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. तो वहीं, इंदौर में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है. इसी के साथ राजवाड़ा क्षेत्र में भी बॉम्ब स्कॉड की टीमें जांच पड़ताल करने में जुटी हुई हैं. ड्रोन के साथ-साथ पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में चेक प्वाइंट बनाए हैं जहां देर रात पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी.

दिल्ली में हुई घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है. मध्य प्रदेश के कई शहरों में देर रात से हाई अलर्ट है. वहीं, इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर ने देर रात तक पुलिसकर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं. इसके चलते विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस वाहन चेकिंग के साथ ही ड्रोन के माध्यम से सघन बस्तियों पर निगरानी रखी जा रही है.

ड्रोन कैमरों से की जा रही निगरानी (Etv Bharat)

भीड़भाड़ वाले इलाकों में बीडीएस सक्रिय, ड्रोन से निगरानी

बॉम्ब डिस्पोजल स्कॉड (बीडीएस) द्वारा लगातार भीड भाड़ वाले इलाकों के साथ ही फोर व्हीलर गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है. इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा, '' दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए इंदौर में पुलिस विभाग अलर्ट है. ड्रोन के साथ ही अलग-अलग तरह से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. वहीं प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी देर रात तक गश्त करेंगे और अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी.''

देर रात से इंदौर पुलिस हाई अलर्ट पर (Etv Bharat)

एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आगे कहा, '' 1500 से अधिक का पुलिस बल भी इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र में अतिरिक्त लगाया गया है. साथ ही अति संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया है जो लगातार निगरानी करने में जुटा हुआ है.''

दिल्ली धमाके के बाद घटनास्थल पर गृहमंत्री अमित शाह (IANS)

धमाके से दहली दिल्ली

सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर लालकिले के पास एक कार में ये धमाका हुआ, जिसमें करीब नौ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं. यह धमाका, लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के बाहर आई-20 कार में हुआ था. इसके बाद देशभर में हाई अलर्ट है.