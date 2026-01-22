ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर सील

गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया गया है. पूर्वी दिल्ली में दिल्ली–उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले कुल 18 बॉर्डर हैं, जिनमें चार को अत्यंत संवेदनशील माना गया है. इन सभी बॉर्डरों को गुरुवार रात 8 बजे से सील कर दिया जाएगा. शुक्रवार सुबह गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. इसके बाद शुक्रवार रात 8 बजे से 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के समापन तक बॉर्डर पूरी तरह बंद रहेंगे. केवल जांच के बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. राष्ट्रीय समारोह से पहले पूर्वी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सीमावर्ती इलाकों, प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर मजबूत किया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

डीसीपी अभिषेक धनिया के अनुसार, पूर्वी दिल्ली में करीब 850 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि अर्धसैनिक बलों की दो कंपनियां भी सुरक्षा मोर्चे पर रहेंगी. इसके अलावा 12 इंटीग्रेटेड पीसीआर टीमों को लगातार गश्त के लिए लगाया गया है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा जिला पुलिस के साथ भी तालमेल बनाकर संयुक्त रूप से बॉर्डर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है.विकास मार्ग और एनएच-24 पर बड़े पिकेट लगाए गए हैं, क्योंकि यह दोनों मार्ग नई दिल्ली की ओर जाते हैं. बिना सघन जांच के किसी भी वाहन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है. यमुना खादर क्षेत्र में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके.

दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात (ETV Bharat)

डीसीपी केअनुसार, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर दिल्ली पुलिस बीएसएफ के साथ मिलकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. यात्रियों के सामान की तलाशी के बाद ही उन्हें बस अड्डे परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें. गणतंत्र दिवस के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

