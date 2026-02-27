ETV Bharat / state

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाई गई चौकसी, वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द

रामनगर: त्योहारी सीजन के मद्देनज़र संभावित घुसपैठ और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. विशेष रूप से होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, शिकार या अनधिकृत प्रवेश की घटना न हो सके.

अवकाश के दौरान रिजर्व क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जाती है: इस संबंध में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि हर बड़े पर्व और अवकाश के दौरान रिजर्व क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जाती है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय कुछ असामाजिक तत्व और अपराधी छुट्टियों का फायदा उठाकर जंगल क्षेत्र में घुसने या अवैध शिकार जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं. इसी आशंका को देखते हुए पूरे टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी किया गया है.

होली पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट (ETV Bharat)

संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त के निर्देश: निदेशक ने बताया कि फील्ड में तैनात टीमों को संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सीमा क्षेत्रों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.