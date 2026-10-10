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CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से पटना तक हाई अलर्ट!

CJP के प्रदर्शन को लेकर पटना में अलर्ट ( ETV Bharat )

पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. वहीं संभावित मार्च और प्रदर्शन को लेकर पटना में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पटना में जगह-जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पटना की सड़कों पर पुलिस तैनात