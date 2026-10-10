CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से पटना तक हाई अलर्ट!
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज दिल्ली में प्रदर्शन. पटना में भी सुरक्षा बढ़ाई गई. रिपोर्ट कृष्ण नंदन
Published : October 10, 2026 at 11:57 AM IST
पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. वहीं संभावित मार्च और प्रदर्शन को लेकर पटना में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पटना में जगह-जगह भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
पटना की सड़कों पर पुलिस तैनात
गांधी मैदान में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है. जेपी गोलंबर पर सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. पटना में कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है.
पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़
इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली 4 प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था, जिनमें राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और इस्लामपुर–नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस शामिल थी. हालांकि इस खबर के पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ जुट गई थी.
अराजकता फैलाने का प्रयास : प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली मेट्रो और ट्रेनें बंद करने पर कहा, "यह एक बचकानी हरकत है. जब अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, अपने-अपने लोगों को लेकर, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं रखते. पुलिस के साथ मारपीट करते हैं, महिला पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं."
"पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और कानून और नियम, जो पुलिस के नियम हैं, उनका पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं. यह एक तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास है. इसके लिए प्रिकॉशन है."- प्रह्लाद जोशी,केंद्रीय मंत्री
'अगर आप सरकार को चुनौती दें..'-राजीव प्रताप रूडी
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में की गई सुरक्षा-व्यवस्था पर कहा, "हम लोगों ने बिहार में भी देखा था कि किस तरह से आगजनी की घटना हुई थी. सरकार तो हमेशा व्यवस्था करती ही है और अगर आप सरकार को चुनौती दें, विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करें तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि सरकार उसकी व्यवस्था कायम करे, मुझे लगता है कि ये कोई अलग चीज नहीं है."
क्या सरकार लोगों की जान की सुरक्षा न करे? - रामकृपाल यादव
सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले दिल्ली में लगी पाबंदियों पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, दुनिया की कोई ताकत मोदी सरकार को न डरा पाई है और न ही डरा पाएगी. ये तथाकथित अपंजीकृत कॉक्रोच पार्टी है, इसको पार्टी नहीं कहा जा सकता है. सिरफरे लोगों का ये संगठन है जो न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं और न लोकतंत्र को मानते हैं.
"ठीक है, 45 मेट्रो रद्द हैं, 250 ट्रेनें रद्द हो गई हैं. तो क्या सरकार लोगों की जान की सुरक्षा न करे? ऐसे जो सिरफिरे लोग हैं, इनकी वजह से कुछ अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक कदम उठाया है. लोगों की जान की कीमत बड़ी चीज होती है और उसी के अनुसार सरकार का निर्णय है, जो स्वागत योग्य है." - रामकृपाल यादव, मंत्री, बिहार सरकार
प्रिकॉशन ले रहे हैं- मंत्री मिथिलेश तिवारी
मंत्री मिथिलेश तिवारी ने CJP के प्रदर्शन को लेकर SC की टिप्पणी 'मक्खियां मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करते' पर कहा, "बिल्कुल, उन्होंने इशारा किया है हमारे शासन-प्रशासन को और हमारे शासन-प्रशासन के लोग इस पर ध्यान देकर प्रिकॉशन ले रहे हैं. तो माननीय मुख्य न्यायाधीश का हर शब्द हमारी सरकार के अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए उपादेय है. इसीलिए आप चिंता नहीं करिए, सरकार बड़ी संवेदनशीलता से हर परिस्थिति को टैकल कर रही है."
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