भीषण गर्मी को देखते हुए वन्य जीव को लेकर हाई अलर्ट! पलामू टाइगर रिजर्व में स्पेशल निगरानी
पलामू टाइगर रिजर्व में भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल निगरानी की जा रही है.
Published : April 26, 2026 at 4:49 PM IST
पलामू: जिले में भीषण गर्मी सितम ढा रही है. यहां का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. यह इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है. गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है और इससे अन्य जीव भी प्रभावित हुए हैं. भीषण गर्मी को देखते हुए वन्यजीवों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है.
पलामू टाइगर रिजर्व में एक्सपर्ट टीम तैनात
झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व वन्यजीवों के लिए संरक्षित एरिया है. तापमान को देखते हुए इस इलाके में खास निगरानी शुरू की गई है और अलग-अलग टीमों को तैनात किया गया है. वेटरनरी डॉक्टर के साथ-साथ अन्य एक्सपर्ट की अलग-अलग टीम तैयार की गई है, जो वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं.
टैंकर से भी पानी की सप्लाई
स्पेशल टीम भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने वाले वन्यजीव का रेस्क्यू करेगी और उनका इलाज करेगी. हालात को देखते हुए पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में टैंकर से भी पानी की सप्लाई शुरू हो गई है जबकि सोलर सिस्टम से भी वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व में 375 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के जल स्रोत हैं.
वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर निगरानी
कृत्रिम जल स्त्रोत में सोलर सिस्टम और टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है. पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला पार्क के इलाके में 100 से भी अधिक वाटर टब है, जिनमें कृत्रिम तरीके से पानी की सप्लाई की जाती है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि गर्मी को देखते हुए स्पेशल टीम को तैनात किया गया है और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है.
पलामू में भीषम गर्मी का कहर जारी
वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर ध्यान रखा जा रहा है और जल स्रोत पर भी निगरानी रखी जा रही है. दरअसल 2024 में पलामू के पांकी इलाके में भीषण गर्मी के कारण 32 बंदरों की मौत हुई थी. प्यासे बंदर पानी की तलाश में कुएं में कूद गए थे और सभी की डूबने से मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे देश में पलामू की गर्मी का ध्यान आकृष्ट कराया था.
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