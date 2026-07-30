यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट; मुजफ्फरनगर में ATS तैनात, लखनऊ में CCTV से निगरानी, बरेली में CS-DGP ने की बैठक
मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, सुरक्षा को देखते हुए ATS तैनात की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 4:33 PM IST
मुजफ्फरनगर/लखनऊ/बरेली : श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है. मुजफ्फरनगर में गुरुवार को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि जिले में सुरक्षा को देखते हुए ATS तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की आतंकी या असामाजिक घटना को रोका जा सके.
वहीं लखनऊ में पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए मनकामेश्वर व बुद्धेश्वर समेत प्रमुख शिवालयों पर CCTV, एसडीआरएफ, एलआईयू और महिला पुलिस की विशेष तैनाती की गई है. संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है.
वहीं बरेली में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण गुरुवार को बरेली पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दोनों अधिकारियों ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों का विस्तृत आकलन किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
कांवड़ियों की सेवा करने का मिल रहा मौक : मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है. भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में उल्लास और उत्साह है. कावड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं. विधायक और प्रदेश में मंत्री होने के नाते हमारा सौभाग्य है कि जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक भक्त को कांवड़ियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है.
सरकार कांवड़ियों पर कर रही पुष्प वर्षा : उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में कावड़िए यहां से गुजरते हैं और एक-एक नौजवान 250 से 300 लीटर जल लेकर निकलता है, जो बेहद कठिन काम है. मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ समेत पूरा प्रदेश पलकें बिछाकर उनकी सेवा के लिए तैयार है. सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करा रही है, उनके भोजन, रहने, पानी और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रही है. पिछली बार कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, उसे मुख्यमंत्री ने नियंत्रित किया है.
असामाजिक तत्वों के मंसूबों को कुचल दिया जाएगा : राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की है, स्वयं लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. डीजीपी और मुख्य सचिव ने भी प्रत्येक जनपद की समीक्षा की है. ATS भी लगाई गई है, ताकि कोई असामाजिक तत्व सिर न उठा सके. कोई दुर्घटना या आतंकी घटना न हो. पुलिस सतर्क है, यदि कोई असामाजिक तत्व व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबों को कुचल दिया जाएगा.
सावन व कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ में अभेद्य सुरक्षा : संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं. आम जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री शेयर न करें.
लखनऊ के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर कड़ी पहरेदारी : शहर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर और चंद्रिका देवी मंदिर सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. महिला कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मी, एंटी रोमियो स्क्वॉड और पिंक मोबाइल की विशेष ड्यूटी लगाई गई है.
नदी घाटों और जलाशयों पर SDRF तैनात : कांवड़ यात्रा मार्गों, नदी घाटों और जलाशयों पर सुरक्षा के दृष्टिगत SDRF की टीमें लगातार गश्त करेंगी. असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एलआईयू की टीमें सादे कपड़ों में तैनात रहेंगी. प्रमुख मंदिरों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है. बुद्धेश्वर महादेव मंदिर समेत प्रमुख स्थलों पर अलग से पुलिस बल व सब-इंस्पेक्टर की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई है.
कांवड़ियों और आम जनता की सुविधा के लिए बुद्धेश्वर चौराहा, मनकामेश्वर मंदिर ढाल, डालीगंज चौराहा, हनुमान सेतु, पाल तिराहा, दुबग्गा और सीतापुर रोड पर व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारबद्ध आवाजाही के लिए मजबूत बैरिकेडिंग की गई है.
बरेली में मुख्य सचिव और डीजीपी ने की मंडलीय समीक्षा : जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा और सावन माह की तैयारियों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुति दी गई. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और बुकलेट के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, साफ-सफाई, पेयजल, चिकित्सा सेवाएं, बिजली आपूर्ति और आपदा प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई.
बैठक में बरेली और मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त, एडीजी, आईजी, डीआईजी के अलावा बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे. अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी साझा की.
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि बरेली और मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई.
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया, कांवड़ मास यात्रा में महिला कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इसके अतिरिक्त डीजे को आवाज को नियंत्रित रखने और शराब और मांस की दुकानों को प्रतिबंधित रखने के भी निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर एसएसपी ने दिलाई कांवड़ नियमों की डिजिटल शपथ, न रेसिंग होगी, न निकलेंगे साइलेंसर