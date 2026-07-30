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यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट; मुजफ्फरनगर में ATS तैनात, लखनऊ में CCTV से निगरानी, बरेली में CS-DGP ने की बैठक

मुजफ्फरनगर/लखनऊ/बरेली : श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है. मुजफ्फरनगर में गुरुवार को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि जिले में सुरक्षा को देखते हुए ATS तैनात की गई है, ताकि किसी भी तरह की आतंकी या असामाजिक घटना को रोका जा सके.

वहीं लखनऊ में पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए मनकामेश्वर व बुद्धेश्वर समेत प्रमुख शिवालयों पर CCTV, एसडीआरएफ, एलआईयू और महिला पुलिस की विशेष तैनाती की गई है. संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है.

वहीं बरेली में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण गुरुवार को बरेली पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दोनों अधिकारियों ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों का विस्तृत आकलन किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस. (Video Credit; ETV Bharat)

कांवड़ियों की सेवा करने का मिल रहा मौक : मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है. भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में उल्लास और उत्साह है. कावड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं. विधायक और प्रदेश में मंत्री होने के नाते हमारा सौभाग्य है कि जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक भक्त को कांवड़ियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है.

सरकार कांवड़ियों पर कर रही पुष्प वर्षा : उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में कावड़िए यहां से गुजरते हैं और एक-एक नौजवान 250 से 300 लीटर जल लेकर निकलता है, जो बेहद कठिन काम है. मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ समेत पूरा प्रदेश पलकें बिछाकर उनकी सेवा के लिए तैयार है. सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करा रही है, उनके भोजन, रहने, पानी और 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रही है. पिछली बार कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था, उसे मुख्यमंत्री ने नियंत्रित किया है.

असामाजिक तत्वों के मंसूबों को कुचल दिया जाएगा : राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की है, स्वयं लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. डीजीपी और मुख्य सचिव ने भी प्रत्येक जनपद की समीक्षा की है. ATS भी लगाई गई है, ताकि कोई असामाजिक तत्व सिर न उठा सके. कोई दुर्घटना या आतंकी घटना न हो. पुलिस सतर्क है, यदि कोई असामाजिक तत्व व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबों को कुचल दिया जाएगा.

सावन व कांवड़ यात्रा को लेकर लखनऊ में अभेद्य सुरक्षा : संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं. आम जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री शेयर न करें.