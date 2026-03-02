ETV Bharat / state

होलिका दहन पर अलर्ट: 90 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर दमकल तैनात, एक मिनट में पहुंचेगी गाड़ियां

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज होलिका दहन के मद्देनजर आग की संभावित घटनाओं को रोकने और त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली फायर सर्विस की ओर से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करते हुए 90 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर दमकल की गाड़ियों को पहले से तैनात रखने की रणनीति बनाई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.

दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक ने बताया कि होलिका दहन के दौरान आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने कहा कि अब मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती हैं. राजधानी में हजारों स्थानों पर होलिका दहन होता है, इसलिए हमने विशेष तैयारी की है. सूचना मिलते ही नजदीकी फायर स्टेशन से एक मिनट के भीतर गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी जाएगी.

एके मालिक ने बताया कि दिल्ली में 66 फायर स्टेशन है और स्टेशनों के अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों व संवेदनशील स्थानों पर भी शाम से ही फायर टेंडर तैनात कर दिए जाएंगे. विभाग का प्रयास है कि दमकल की गाड़ी जितनी जल्दी मौके पर पहुंचेगी, आग पर उतनी ही तेजी से काबू पाया जा सकेगा. इससे बड़े नुकसान को रोका जा सकेगा.

तंग गलियों में पहुंचेंगी क्यूआरवी: तंग गलियों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली फायर सर्विस ने 24 स्थानों पर क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) तैनात किए हैं, जो छोटी लेकिन अत्यंत तेज गति से पहुंचने वाली अग्निशमन गाड़ियां हैं. ये वाहन उन इलाकों में भेजे जाएंगे जहां पर बड़ी दमकल गाड़ियां को पहुंचने में कठिनाई होती है.