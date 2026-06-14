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बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हाई अलर्ट, अभ्यर्थियों के लिए चली दो स्पेशल ट्रेनें

पटना में हंगामे के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भारी सुरक्षा बल तैनात किये गये. मद्य निषेध परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए दो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई.

BIHAR POLICE SIPAHI PARIKSHA
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हाई अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 5:48 PM IST

4 Min Read
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मुजफ्फरपुर: पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर मद्य निषेध भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा किए गए हंगामे के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. इसका असर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी साफ देखने को मिला, जहां परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया गया.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हाई अलर्ट: रविवार को मद्य निषेध भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे थे. स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में रेल पुलिस और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हाई अलर्ट (ETV Bharat)

अभ्यर्थियों के लिए चली दो स्पेशल ट्रेनें: अभ्यर्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष तैयारी की थी. भीड़ के दबाव को देखते हुए मुजफ्फरपुर से दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया. इनमें से एक स्पेशल ट्रेन दोपहर करीब 1 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 6 से रवाना हुई. ट्रेन खुलने के दौरान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त दिखी और हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही.

रेलकर्मी खुद कर रहे अभ्यर्थियों की मदद: स्टेशन परिसर में लगातार माइकिंग के जरिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे थे. रेलवे कर्मी यात्रियों से धक्का-मुक्की नहीं करने, कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में चढ़ने और संयम बनाए रखने की अपील कर रहे थे. साथ ही जरूरत पड़ने पर रेलकर्मी स्वयं अभ्यर्थियों की मदद करते भी नजर आए. इस सुव्यवस्थित प्रबंधन का असर यह रहा कि भारी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में रही और कहीं से भी हंगामे की सूचना नहीं मिली.

BIHAR POLICE SIPAHI PARIKSHA
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भारी सुरक्षा बल (ETV Bharat)

100 से अधिक जवानों की तैनाती: मिली जानकारी के अनुसार, स्टेशन पर रेल पुलिस के 100 से अधिक जवानों की तैनाती की गई थी. इसके अलावा स्थानीय थाना पुलिस और जिला पुलिस बल को भी अतिरिक्त रूप से लगाया गया था. सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व टाउन डीएसपी सुरेश कुमार स्वयं कर रहे थे. वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी दिखी.

रेल एसपी ने खुद की मॉनिटरिंग: पूरे मामले की मॉनिटरिंग रेल एसपी बीना कुमारी खुद कर रही थीं. वे स्टेशन परिसर में लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती रहीं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देती रहीं. उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए हंगामे के बाद रेलवे प्रशासन ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर ली थी.

"मद्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की संभावना थी. इसी को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, ताकि भीड़ का दबाव कम हो और सभी अभ्यर्थी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें."-बीना कुमारी, रेल एसपी

सभी टीमों को स्पष्ट निर्देश: एसपी ने आगे कहा कि रेल पुलिस के साथ जिला पुलिस, डीएसपी और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. सभी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में अफरा-तफरी न फैलने दी जाए और यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए. सुरक्षा बल स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वार समेत सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहे.

क्या कहते हैं अभ्यर्थी: वहीं, परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए. कई अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा सामान्य रूप से अच्छी रही और अधिकांश प्रश्न सिलेबस के अनुरूप थे. हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों ने बायोलॉजी विषय के प्रश्नों को लेकर असंतोष जताया. उनका कहना था कि बायोलॉजी के कई सवाल ऐसे थे, जो निर्धारित सिलेबस से बाहर प्रतीत हो रहे थे. इससे उन्हें परीक्षा के दौरान परेशानी हुई.

"पेपर का स्तर मध्यम था, लेकिन बायोलॉजी सेक्शन अपेक्षा से कठिन रहा. परीक्षा को लेकर संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि चयन हो सकता है."-अभ्यर्थी, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा

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