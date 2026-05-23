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अमित शाह के दौरे को लेकर हाई अलर्ट: बीकानेर में मुख्य सचिव-डीजीपी भी रहेंगे मौजूद, हो सकती है सीएम भजनलाल की भी मौजूदगी

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की जानकारी दी.

Amit Shahs Bikaner visit
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Etv Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर के दौरे पर आ रहे हैं. केंद्रीय कानून मंत्री एवं बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री 25 मई की रात बीकानेर पहुंचेंगे और यहां रात्रि विश्राम करेंगे. अगले दिन 26 मई को वे सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने की रणनीति और बॉर्डर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे. इसके अलावा, अमित शाह सीमा चौकी सांचू का भी दौरा करेंगे, जहां वे बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे. मेघवाल ने कहा कि यह दौरा सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. वहीं, गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी बीकानेर आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी दौरे की संभावना जताई जा रही है. मेघवाल ने इस दौरान राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया और रोजगार मेले की सफलता बताई.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 25 मई की रात बीकानेर पहुंचेंगे और यहां रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद 26 मई को वे सीमा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे. बैठक में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकने की रणनीति, बॉर्डर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय को लेकर चर्चा होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सांचू पोस्ट का उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है. मेघवाल ने कहा कि बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीमा क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों, सुरक्षा इंतजामों तथा भविष्य की रणनीतियों पर गृह मंत्री सीधे अधिकारियों से फीडबैक लेंगे. इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों के विकास और स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी. उधर, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी वे करते हैं, वह अमर्यादित है. राजनीति में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए.

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल (Etv Bharat Bikaner)

पढ़ें: बीकानेर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीमा चौकी सांचू में जवानों से करेंगे संवाद

रोजगार मेले पर बोले मंत्री मेघवाल: केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रोजगार मेले को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है. रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोजगार मेले को संबोधित करते हुए युवाओं को देश निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है. मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है.

यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन: गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. बीकानेर दौरे के दौरान कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं, गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी बीकानेर आ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर दौरे की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं.

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