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मराठों के खिलाफ जंग में ईरानी तोपची ने जयपुर के लिए गंवाई थी जान

जयपुर के इतिहास पर भारी किस नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि औरंगजेब के बात जब मुगल कमजोर होने लगे तो मराठा एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभरे थे. मराठा पूरे राजपूताना में टैक्स वसूलने आते थे. जयपुर रियासत ने टैक्स देने से मना कर दिया था तब 28 जुलाई 1787 को तुंगा नामक स्थान पर जयपुर और मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ था. इस युद्ध के बाद करीब 3 साल तक मराठों ने जयपुर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था. इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में किया है.

14 बीघा में है संपत्ति : उस तोपची को मिर्जा बेग हमदानी के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा जयपुर और जयपुर के इतिहास में भी खूब प्रचलित है. जयपुर के लिए शहादत देने वाले इस योद्धा के परिवार को सम्मान स्वरूप जयपुर रियासत की तरफ से तब एक महल भी रहने के लिए दिया गया था, जो आज जयपुर में शिया इमामबाड़े के तौर पर जाना जाता है. यह संपत्ति कुल 14 बीघा में है.

जयपुर : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है. ऐसे समय में राजधानी जयपुर में एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी फिर से चर्चा में है जो न सिर्फ शौर्य की मिसाल है, बल्कि भारत और ईरान के सदियों पुराने रिश्तों को भी बयां करती है. यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो हजारों किलोमीटर दूर ईरान से आया, लेकिन जयपुर के लिए लड़ा और शहीद हुआ. यह कहानी उस योद्धा की है, जो 17वीं शताब्दी में मुगल फौजी का नामचीन तोपखाने का प्रमुख था और जिसकी ख्याति दूर-दूर तक थी.

शिक्षाविद सुनील शर्मा का कहना है कि ईरान से भारत का रिश्ता सालों पुराना है. जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय मराठों ने टैक्स वसूलने के लिए जयपुर पर चढ़ाई कर दी थी. मिर्जा बेग हमदानी तब मुगल सेना में तोपखाने के प्रमुख थे. उन्होंने जयपुर की तरफ से युद्ध लड़ने का फैसला लिया और अपने साथियों के साथ जयपुर आ गए. 28 जुलाई 1787 को तुंगा में जयपुर और मराठों की सेना के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ था. इसमें मिर्जा हमदानी अपनी तोप रेजीमेंट के साथ वीरता के साथ लड़े थे. हालांकि वह इस युद्ध में शहीद हो गए थे. तुंगा, जगां पर यह युद्ध हुआ था वहां पर आज उनका मकबरा बना हुआ है.

आज का शिया इमामबाड़ा करीब 300 साल पुरानी हवेली है (ETV Bharat Jaipur)

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बदन सिंह का महल दिया था उपहार में : हमदानी की शहादत के बाद जयपुर रियासत की तरफ से हमदानी के परिवार को जयपुर में रहने के लिए एक महल दिया गया था. यह महल तब बदन सिंह के महल के नाम से जाना जाता था. बदन सिंह भरतपुर के संस्थापक सूरजमल के पिता थे, लेकिन जब भरतपुर की स्थापना हुई तो वो इस महल को छोड़कर भरतपुर चले गए थे. तब से ही यह महल खाली था.

हमदानी परिवार को सम्मान के तौर पर रहने के लिए दिया गया था महल (ETV Bharat Jaipur)

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तब यह परंपरा थी कि अगर कोई राज्य के लिए शहीद होता है तो उसके परिवार को कुछ न कुछ सम्मान के तौर पर दिया जाता था, इसीलिए बदन सिंह का महल हमदानी परिवार को सम्मान के तौर पर रहने के लिए दिया गया था. आज यह एक हवेली शिया इमामबाड़े के रूप मशहूर है. यहां पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है. मोहर्रम पर मजलिस और मातम भी यहां पर किए जाते हैं. मिर्जा बेग हमदानी के बारे में जयपुर के मशहूर इतिहासकार जदूनाथ सरकार ने भी अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है.

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300 साल पुरानी इमारत : आज का मौजूदा शिया इमामबाड़ा करीब 300 साल पुरानी हवेली है. 14 बीघा परिसर में बनी इस हवेली का निर्माण चूने, मिट्टी और पत्थर से हुआ है, जिसमें सुंदर मेहराब और संगमरमर के पिलर भी बने हुए हैं. हालांकि, आज यह हवेली आज बाहर से जर्जर दिखाई देती है, लेकिन इसका भीतरी भाग पूरी तरह सुरक्षित है. इसकी ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए इसे पुरानी अवस्था में ही रखा गया है. महल के भीतरी भाग में शिया समुदाय अपने तौर तरीकों से इबादत करता है, जहां पर हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है. मोहर्रम पर पर मजलिस और मातम भी किए जाते हैं.

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ईरान के हमदान शहर से थे हमदानी : ताहिर हुसैन जैदी ने बताया कि मोहम्मद बेग हमदानी ईरान के हमदान शहर से थे और शिया समुदाय से थे. 1915 तक उन्हीं के परिवार के नवाब आगा अली बेग हमदानी यहां पर रहते आए थे, लेकिन उनके कोई वारिस नहीं था. तब इस संपत्ति पर उनकी सेवा करने वाले लोग रहने लगे. अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इस संपत्ति को शिया इमामबाड़े में तब्दील कर दिया था. तब से ही यहां पर शिया समुदाय की धार्मिक गतिविधियां संचालित होती आई हैं. हमदानी परिवार के नवाब आगा बेग हमदानी ने अपने देखरेख में इस संपत्ति को शिया इमामबाड़े में बदल दिया था. आजादी के बाद वक्फ बोर्ड का गठन हो रहा था तब शिया इमामबाड़े को वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया गया.