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जयपुर की सलीम मंजिल: 200 साल पुरानी हवेली, आज भी शाही दौर की याद दिलाती है

हिडेन जेम्स ऑफ राजस्थान सीरीज पार्ट 12 में जानिए जयपुर में स्थित 200 साल पुरानी हवेली सलीम मंजिल के बारे में. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...

सलीम मंजिल हवेली
सलीम मंजिल हवेली (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 5:04 PM IST

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जयपुर: अपने सुनियोजित नगर निर्माण और बसावट के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले जयपुर शहर किले, महल और हवेलियों की अपनी एक दास्तां है. इन्हीं में से एक हवेली सलीम मंजिल भी है, जो अपनी खूबसूरत बनावट और साज सज्जा के लिए न केवल राजस्थान बल्कि देशभर में मशहूर है. मशहूर स्वाधीनता सेनानी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हकीम अजमल खान का भी इस हवेली से जुड़ाव रहा है, उन्हीं के परिवार के लोग आज भी इस हवेली में निवास कर रहे हैं.

राजधानी जयपुर के हल्दियों के रास्ते में स्थित सलीम मंजिल आज भी अपने भीतर रियासत का, मुगल इतिहास, आजादी की लड़ाई और धार्मिक आस्था की अनगिनत कहानी समेटे हुए हैं. करीब 200 साल पुरानी यह हवेली केवल एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत दस्तावेज मानी जाती है. अपनी अद्भुत संरचना, दुर्लभ कलाकृतियां और शाही विरासत के कारण यह हवेली अलग पहचान रखती है.

जयपुर में स्थित 200 साल पुरानी हवेली... (ETV Bharat Jaipur)

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हकीम सलीमुद्दीन खान को जागीर के तौर पर मिली थी हवेली : हल्दियों के रास्ते में तंग गलियों से होकर सलीम मंजिल पहुंचा जाता है. करीब एक बीघा से भी ज्यादा क्षेत्र में बनी यह हवेली बाहर से ही देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और इसका आंतरिक भाग मन को मोह लेता है. हवेली में निवास करने वाले मोइन खान बताते हैं कि साल 1870 में जयपुर के महाराज राम सिंह ने यह हवेली उनके दादा हकीम सलीमुद्दीन खान को जागीर के तौर पर भेंट की थी.

हवेली के बारे में जानें
हवेली के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

हकीम सलीमुद्दीन खान दौसा के पास खेड़ली अजीजपुर ठिकाने के जागीरदार थे और उन्हें ताजीमी सरदार का दर्जा प्राप्त था. रियासत काल में ताजीमी सरदार का दर्जा बेहद सम्मानित माना जाता था और ऐसे जागीरदार सीधे राज परिवार के करीब माने जाते थे.

जयपुर के अंतिम राजा मानसिंह द्वितीय हवेली में प्रवेश करते हुए तस्वीर
जयपुर के अंतिम राजा मानसिंह द्वितीय हवेली में प्रवेश करते हुए तस्वीर (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर रियासत में इंटेलिजेंस के प्रमुख थे सलीम खान : हवेली में ही रहने वाले हुसामुद्दीन खान का कहना है कि हमारे दादा हकीम सलीमुद्दीन खान को 15 गांवों की जागीरदारी मिली हुई थी और वे जयपुर रियासत की सेना में इंटेलिजेंस विभाग के भी प्रमुख थे. हुसामुद्दीन खान का कहना है कि उनका परिवार बाबर के साथ समरकंद से भारत आया था और उन्हीं के परिवार के लोग मुगल सेना में अलग-अलग पदों पर काम करते थे.

जयपुर की सलीम मंजिल
जयपुर की सलीम मंजिल (ETV Bharat Jaipur)

कुछ लोग मुगल सेना में थे तो कुछ लोग मुगल दरबार में थे. हुसामुद्दीन खान का कहना है कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तब 1812 में महाराजा जगत सिंह ने उनके परिवार को जयपुर बुलाकर जागीरें दी थी.

हाथी दांत से बना हुआ शतरंज
हाथी दांत से बना हुआ शतरंज (ETV Bharat Jaipur)

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हिसामुद्दीन ने कहा कि उनके पूर्वज हकीम वासल खान जयपुर आए थे, तब से ही जयपुर रियासत और हमारे परिवार में घनिष्ठ संबंध रहे हैं. 1945 में जब हकीम सलीमुद्दीन खान का देहांत हुआ था तब उनके पिता प्यारे मियां को खेड़ली अजीजपुर का ठिकानेद्दार नियुक्त किया गया था. जयपुर के अंतिम राजा मानसिंह द्वितीय तक दादा हकीम सलीमुद्दीन खान के निधन पर शोक व्यक्त करने इस हवेली में आए थे. इसकी फोटो भी इस हवेली में लगी हुई है. उन्होंने बताया कि भवानी सिंह, दीया कुमारी और राज परिवार के अन्य लोग भी अक्सर इस हवेली में आज भी आते जाते हैं.

वेली के एक शयन कक्ष के अंदर का दृश्य
वेली के एक शयन कक्ष के अंदर का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

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पुरानी आस्था का भी केंद्र : सलीम मंजिल केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की गहरी आस्था का भी केंद्र है. मोइन खान का कहना है कि इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दोहिते हजरत इमाम हुसैन की पवित्र टोपी, जिसे कुल्हे मुबारक भी कहा जाता है, वो इसी हवेली में सुरक्षित है. मोहर्रम की 9 और 10 तारीख को इस टोपी की जियारत के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग यहां पहुंचते हैं और इस टोपी के प्रति अपनी श्रद्धा और अकीदत पेश करते हैं. यही वजह है कि मोहर्रम के दौरान यह हवेली धार्मिक रूप से भी बेहद खास महत्व रखती है.

100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन का तांबे से बना हुआ घरा
100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन का तांबे से बना हुआ घरा (ETV Bharat Jaipur)

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कई दुर्लभ फोटो भी मौजूद : सलीम मंजिल में आजादी से पहले के कई दुर्लभ फोटो भी मौजूद हैं, जो यहां आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इस हवेली में जयपुर के अंतिम राजा सवाई मानसिंह द्वितीय, ब्रिटिश हुकूमत के कई अंग्रेज अधिकारियों के साथ ही आजादी के आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी हकीम अजमल खान, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, भैरोंसिंह शेखावत की दुर्लभ तस्वीर भी यहां मौजूद है. ज्ञानी जैल सिंह और भैरोंसिंह शेखावत तो इस हवेली में कई बार आ चुके हैं.

सलीम मंजिल हवेली के अंदर का दृश्य
सलीम मंजिल हवेली के अंदर का दृश्य (ETV Bharat Jaipur)

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इसके अलावा इस हवेली में हाथी दांत से बना शतरंज, 150 साल पुरानी सुराही, पानदान, 150 साल पुराना पलंगर बेड चादर और करीब 1 क्विंटल से भी ज्यादा वजन के पीतल से बने चरे यहां रखे हुए हैं. आज जब पुरानी हवेलियां धीरे-धीरे इतिहास बनती जा रही हैं. ऐसे दौर में सलीम मंजिल अपनी शाही पहचान और गौरवशाली विरासत को पूरी शान के साथ संभाले हुए हैं. यह हवेली की और पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि जयपुर रियासत की शान, मुगल इतिहास और धार्मिक आस्था का भी संगम है जो हर आने वाले को बीते दौर की याद में ले जाता है.

हवेली में मौजूद दुर्लभ वस्तु
हवेली में मौजूद दुर्लभ वस्तु (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर में सलीम मंजिल
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