जयपुर का चौगान स्टेडियम, जहां कभी होती थी जंगली जानवरों की लड़ाई, जानिए 300 सालों का इतिहास

हिडन जेम्स ऑफ राजस्थान सीरीज पार्ट-8 में जानिए जयपुर के चौगान स्टेडियम के बारे में, जो कभी जंगली जानवरों की लड़ाई के लिए मशहूर थी...

जयपुर चौगान स्टेडियम
जयपुर चौगान स्टेडियम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 5:40 PM IST

जयपुर: आमेर के कच्छवाहा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर शहर की नींव रखी थी, तब उन्होंने जयपुर के लोगों के मनोरंजन, धार्मिक और राजकीय उत्सवों के लिए सिटी पैलेस के पास ही एक विशाल मैदान का भी निर्माण किया था, जिसे चौगान मैदान के नाम से जाना जाता है. चौगान फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चारों दिशाओं में खुला मैदान.

चौगान मुगलों की ओर से खेला जाने वाला पोलो की तरह एक था. इसी तर्ज पर सवाई जयसिंग द्वितीय ने चौगान मैदान का निर्माण करवाया था. लगभग 300 साल का इतिहास समेटे हुए चौगान मैदान आज भी अलग-अलग खेलों के आयोजन और अभ्यास के लिए प्रसिद्ध है. चौगान स्टेडियम सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर और ताल कटोरा के नजदीक, छोटी चौपड़ से नीचे उतरते ही दाएं हाथ पर चौगान स्टेडियम आता है.

हिडन जेम्स ऑफ राजस्थान में जानिए चौगान स्टेडियम के बारे में (ETV Bharat Jaipur)

हाथियों और जंगली जानवरों के बीच लड़ाई : इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक रियासत काल में जंगली जानवरों के बीच लड़ाई और अन्य धार्मिक और राजकीय उत्सव ही लोगों के मनोरंजन का साधन होते थे. चौगान स्टेडियम में हाथियों की लड़ाई देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ता था. लड़ाई से पहले हाथियों को मदिरा पिलाई जाती थी, जिसके बाद हाथियों की बीच भयंकर लड़ाई होती थी और पूरा मैदान धूल मिट्टी से भर जाता था. यह लड़ाई देखकर जयपुरवासी रोमांचित होते थे.

जयपुर के चौगान स्टेडियम के बारे में जानें
जयपुर के चौगान स्टेडियम के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

महाराजा और राज परिवार के लोग देखते थे लड़ाई : चौगान स्टेडियम के बाहर ऊंची प्राचीर पर दो बुर्ज बनाए गए थे, जिन्हें चीनी की बुर्ज और मोती बुर्ज के नाम से जाना जाता है. चीनी की बुर्ज चीनी मिट्टी से बनी हुई है, जिस पर आकर्षक चित्रकारी की हुई है. चीनी की बुर्ज में महाराजा और उनके विश्वस्त दरबारी बैठा करते थे.

आज चौगान स्टेडियम आधुनिक खेलों के लिए मशहूर है
आज चौगान स्टेडियम आधुनिक खेलों के लिए मशहूर है (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, मोती बुर्ज पीले रंग से निर्मित है, जिसमें महारानी और राज परिवार की अन्य महिलाएं बैठकर ऊंचाई से हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की लड़ाई को देखा करते थे. जितेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक लड़ाई से पहले हाथी सूंड उठाकर महाराजा और राज परिवार के अन्य लोगों को सलाम करते थे और फिर उसके बाद ही लड़ाई करते थे. हालांकि, यह हाथी पूरी तरह प्रशिक्षित होते थे, जिन्हें जयपुर रियासत के महावत कंट्रोल करते थे.

रियासतकाल में हाथियों और जंगली जानवरों के बीच होती थी लड़ाई
रियासतकाल में हाथियों और जंगली जानवरों के बीच होती थी लड़ाई (ETV Bharat Jaipur)

बुर्ज तक पहुंचने के लिए गुप्त सुरंग : जितेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक चौगान मैदान में न केवल हाथी बल्कि शेर, चीते, बारासिंघा, भेड़ और अन्य जंगली जानवरों के बीच भी लड़ाई होती थी, जिसे देखने भी पूरा शहर उमड़ पड़ता था. चौगान स्टेडियम के बाहर प्राचीर पर चीनी की बुर्ज और मोती बुर्ज पर पहुंचने के लिए महाराजा और अन्य राज परिवार के सदस्य सिटी पैलेस से गुप्त सुरंग के जरिए यहां पहुंचते थे. यहां जंगली जानवरों की लड़ाई के साथ ही धार्मिक और राजकीय उत्सव के आयोजनों में शिरकत करके वापस गुप्त सुरंग के जरिए सिटी पैलेस पहुंच जाते थे. चीनी की बुर्ज और मोती बुर्ज की प्राचीर में आज भी गुप्त सुरंग के रास्ते बने हुए हैं.

आज के समय में यहां खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है
आज के समय में यहां खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है (ETV Bharat Jaipur)

गणगौर और तीज के मेले भी लगते थे : शिक्षाविद सुनील शर्मा का कहना है कि चौगान स्टेडियम में रियासत काल में तीज और गणगौर के मेले भी लगते थे और कई दिनों तक आयोजन के बाद ताल कटोरा में इसका विसर्जन होता था. यही नहीं, यहां समय-समय पर जयपुर रियासत की सेना की परेड भी होती थी और उस परेड को देखने भी जयपुरवासी चौहान स्टेडियम पहुंचते थे. रियासत काल में भले ही चौगान स्टेडियम जंगली जानवरों की लड़ाई और धार्मिक और राजकीय उत्सवों के लिए मशहूर रहा हो, लेकिन आज आधुनिक दौर में चौगान स्टेडियम आधुनिक खेलों के लिए मशहूर है. यहां तैराकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग, कुश्ती, साइकिलिंग जैसे खेलों का आयोजन भी होता है. यहां इन खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

चीनी की बुर्ज (ऊपर) और मोती बुर्ज (नीचे)
चीनी की बुर्ज (ऊपर) और मोती बुर्ज (नीचे) (ETV Bharat Jaipur)

हिडन जेम्स ऑफ राजस्थान
JAIPUR CHAUGAN STADIUM
जयपुर चौगान स्टेडियम
CHAUGAN STADIUM HISTORY
HIDDEN GEMS OF RAJASTHAN

