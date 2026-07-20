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"कोई छुपकर देख रहा है", हिसार में युवती ने पकड़ा हिडन कैमरा, फोटोशूट के बहाने बुलाया गया था

हिसार : हरियाणा के हिसार के निरंकारी रोड स्थित स्टूडियो के चेंजिंग रूप मे एक युवती ने हिडन कैमरा पकड़ा है. इस मामले में पुलिस ने स्टूडियो संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सेक्टर-13 निवासी प्रतीक पिलानिया के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

फोटोशूट और कोलैबोरेशन का झांसा : इंस्टाग्राम पर फोटोशूट और कोलैबोरेशन का झांसा देकर युवती को स्टूडियो बुलाने और कपड़े बदलने वाले कमरे में कथित रूप से गुप्त कैमरे लगाने के मामले में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने पर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया.अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी प्रभारी राजेश ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर स्टूडियो संचालक प्रतीक पिलानिया और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

युवती ने किया था कैमरे का मामला उजागर : शिकायत के अनुसार स्टूडियो में कपड़े बदलने के दौरान ट्रायल रूम की दीवार में दो छोटे छेद दिखाई दिए. इसके बाद युवती ने अपने दोस्त को अंदर बुलाया, जिसने दीवार तोड़कर दोनों कैमरे निकाले. आरोप है कि कैमरे निकालने के बाद स्टूडियो संचालक प्रतीक और उसके पिता ने उनका रास्ता रोक लिया और कैमरे छीनने की कोशिश की. पीड़िता के मुताबिक करीब डेढ़ महीने पहले उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'स्टूडियो सिनेमैजिक की ओर से फोटो शूट और कोलैबोरेशन का प्रस्ताव आया था. बातचीत के बाद 18 जुलाई को उन्हें डाबड़ा चौक स्थित स्टूडियो में बुलाया गया. कपड़े बदलने के लिए जब वो चेंजिंग रूम में गई तो दीवार पर लगे कार्डबोर्ड में उसे संदिग्ध उपकरण दिखाई दिया. जांच करने पर वहां हिडन कैमरा लगा मिला. इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को फोन कर बुलाया और दीवार के पीछे से कैमरा निकाला. युवती का आरोप है कि विरोध करने पर स्टूडियो संचालक और उसके पिता ने उसके साथ बदसलूकी की और कैमरा छीनने का प्रयास किया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. अंदेशा है कि कैमरे में कई अन्य युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो हो सकते हैं. कैमरे से प्राप्त रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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