सारनाथ में बनेगा हाईटेक स्ट्रीट फूड हब; पर्यटकों को मिलेगी यह विशेष सुविधा

एक करोड रुपए की लागत से 108 मीटर लंबी सड़क पर विकसित होने वाला स्ट्रीट फूड हब आकर्षण का केंद्र बनेगा

प्रस्तावित स्ट्रीट फूड मार्केट.
प्रस्तावित स्ट्रीट फूड मार्केट. (smart city varansi)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:43 PM IST

वाराणसी: भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली सारनाथ में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार निरंतर प्रयासरत है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सारनाथ के ऋषिपत्तन मार्ग पर आधुनिक क्लीन स्ट्रीट फूड हब एंड ग्रीन बेल्ट का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है.

करीब 108 मीटर लंबी इस सड़क पर विकसित होने वाला यह स्ट्रीट फूड हब न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा. इस क्षेत्र का वास्तुशिल्प बौद्ध पैगोडा शैली के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिससे इसका सौंदर्य सारनाथ की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान के अनुरूप रहेगा.

सारनाथ में यह पहल काशी क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दे रही है. निर्माणाधीन क्लीन स्ट्रीट फूड हब की यह सौगात सारनाथ को नए वर्ष में प्राप्त होगी.

स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि ऋषिपत्तन मार्ग (सुहेलदेव चौराहे के पास) लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से 108 मीटर लंबे क्लीन स्ट्रीट फूड हब एंड ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है. इसमें कुल 24 अत्याधुनिक दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है. इस परियोजना से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है.

उन्होंने बताया कि पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दुकानों को सौंपा जाएगा, जिससे स्थानीय विक्रेता बिना किसी असुविधा के अपना व्यवसाय संचालित कर सकें. इसके अतिरिक्त दुकानों के आसपास बैठने की समुचित व्यवस्था भी विकसित की जा रही है, ताकि सैलानी शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकें। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी.

सरकार का लक्ष्य है कि इस परियोजना के माध्यम से सारनाथ आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्राप्त हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल से सारनाथ एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक सुदृढ़ रूप में उभरेगा.

बौद्ध सर्किट के अंतर्गत देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को अब स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह जोन न केवल खान-पान व्यवस्था को संगठित करेगा, बल्कि सारनाथ की बौद्ध विरासत को संरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे सारनाथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन विकास, तीनों ही दृष्टियों से एक नई पहचान स्थापित करेगा.

