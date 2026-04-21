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सड़कों पर बिना रुके कटेगा वाहनों का चालान, डिजिटल निगरानी में बिहार बना देश का मॉडल

पटना: राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च और राजकीय पथों पर वाहनों की ओवरलोडिंग से हो रहे नुकसान को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने सड़क निर्माण से संबंधित विकास कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

आरा मोहनियां NH 30 को लेकर सुनवाई: मंगलवार को आरा मोहनियां राष्ट्रीय उच्च पथ 30 के पूर्णतः चालू नहीं होने पर सुनवाई हुई. राज्य के महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि इस पथ में दो बड़े पुल हैं, जो वाहनों की ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं. इसकी मरम्मती की जा रही है.

ओवरलोडिंग से सड़कों को काफी क्षति: इसपर एनएचएआई ने बताया कि वाहनों के ओवरलोडिंग से सड़कों को काफी क्षति होती है. इससे सड़कों को सही हालत में चालू रखना कठिन है. कोर्ट के निर्देश पर महाधिवक्ता पीके शाही के कार्यालय में 8 और 9 अप्रैल, 2026 को सभी सम्बन्धित पक्षों की बैठक हुई. इसमें वाहनों की ओवरलोडिंग की समस्या का समाधान किस तरह निकाला जाये, इसको लेकर चर्चा की गई.

बिहार बना मॉडल: भारत सरकार इस तकनीक को बिहार में एक टेस्ट केस की तरह देख रही है. भारत के सड़क मंत्रालय ने इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार में तीन स्थानों पर ये तंत्र प्रयोग के तौर स्थापित किया है. इसके तहत एक व्यवस्था होगी कि जब वाहन वहां से गुजरेगा,तो उसका डाटा उस मशीन में उपलब्ध होगा. जैसे वाहन वहां से जायेगा, उसकी क्षमता,उस पर लदे माल का बोझ,क्षमता से अधिक बोझ की जानकारी सामने आ जायेगी.

बिना रोक-टोक जांच.. ऑटोमैटिक जुर्माना: यदि वाहन निर्धारित क्षमता से ज्यादा वजन का माल ले जा रहा है,तो उसे बिना रोके या परेशान किये,सारे आवश्यक जुर्माना की सूचना वाहन के मालिक को चला जायेगा. ये बताया गया कि अगर वाहन मालिक ने जुर्माना नहीं भरा,तो उसके वाहन के लाइसेंस का नवीकरण नहीं होगा. उसके वाहन को सडकों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.