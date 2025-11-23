नोएडा: चोरी के लिए 'हाई-टेक' तरीका अपनाता था गैंग, पुलिस की गिरफ्त में आए 4 'टाइल्स चोर'
Published : November 23, 2025 at 8:51 PM IST
नोएडा: यूपी के नोएडा के थाना फेस-2 पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी. जब पुलिस ने रात के अंधेरे में रेकी कर निर्माणाधीन इमारतों से कीमती सामान चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को आज रविवार को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से चोरी किया हुआ समान बरामद किया गया है.
निर्माणाधीन इमारतों को निशाना बनाने वाला 'हाई-टेक' गैंग गिरफ्तार
पुलिस की गिरफ्त में खडे खडे गुलशनोवर, सोनू खान, सचिन ठाकुर और विशाल चौधरी उर्फ विशू को मुखबिर की सूचना और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर थाना फेस-2 पुलिस ने NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास सर्विस रोड से इन चार शातिर चोरों को धर दबोचा. एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि यह गैंग पहले बंद पड़ी निर्माणाधीन इमारतों की रेकी करता था. मौका मिलते ही रात में ये वहां से टाइल्स जैसी कीमती सामग्री चोरी कर अपनी वैगनआर कार में लादकर फरार हो जाते थे.
पुलिस पूछताछ में आरोपियो ने बताया कि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ये शातिर अपराधी मोबाइल नेटवर्क की जगह सिर्फ व्हाट्सऐप कॉल का इस्तेमाल करते थे और लगातार अपना ठिकाना बदलते रहते थे. चोरी का माल ये किसी एक फिक्स ग्राहक को नहीं, बल्कि जहां ज्यादा दाम मिलता था, वहां बेच देते थे.
पुलिस ने दो अवैध चाकू किए बरामद
पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए 48 बॉक्स PVC जिप्सम सीलिंग टाइल्स बरामद किए हैं. साथ ही, घटना में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार और दो अवैध चाकू भी ज़ब्त किए गए हैं. फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही कर रही है.
