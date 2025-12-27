ETV Bharat / state

वाराणसी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी हाईटेक शिक्षा; छात्र सीखेंगे AI टूल्स, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी

वाराणसी के 10 शिक्षक आईआईटी, कानपुर में प्रशिक्षण लेकर लौट आए हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न मिशन के माध्यमों से सरकारी स्कूलों को हाईटेक और अत्याधुनिक तरीके से तैयार कर रही है. परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक से निपुण बनाने और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षा से सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय पहल की गई है. अब बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बच्चों को बेहतर और रोजगारपरक शिक्षा देंगे. वाराणसी के 10 शिक्षक-शिक्षिकाओं को आईआईटी कानपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. यह प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कराया जा रहा है. शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही सरकार: प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्कूल स्तर से ही बच्चों को रोजगारपरक, आधुनिक और विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे भविष्य में उन्हें अपना करियर बनाने में परेशानी का सामना न करना पड़े. वे हर विधा में निपुण हों और बदलते दौर के साथ पहले से ही तैयार रहें. इसके लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एआई टूल्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन समेत कंप्यूटर की अन्य विद्या में निपुण बनाया जाएगा. इसके लिए ही सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही, जिससे कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें. आईआईटी, कानपुर से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षक: मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में एआई टूल्स. कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी समेत कंप्यूटर की अन्य विद्या को शामिल किया जा रहा है. पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप से उतारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वाराणसी के 10 शिक्षक आईआईटी, कानपुर में प्रशिक्षण लेकर लौट आए हैं. ये शिक्षक जनपद के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे. आईआईटी, कानपुर का यह विशेष प्रशिक्षण न केवल शिक्षकों की दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए नए अवसर भी देगा.