ETV Bharat / state

वाराणसी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी हाईटेक शिक्षा; छात्र सीखेंगे AI टूल्स, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी

सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने बताया, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में AI, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी को शामिल किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी के 10 शिक्षक आईआईटी, कानपुर में प्रशिक्षण लेकर लौट आए हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 3:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न मिशन के माध्यमों से सरकारी स्कूलों को हाईटेक और अत्याधुनिक तरीके से तैयार कर रही है. परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक से निपुण बनाने और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षा से सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय पहल की गई है.

अब बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो बच्चों को बेहतर और रोजगारपरक शिक्षा देंगे. वाराणसी के 10 शिक्षक-शिक्षिकाओं को आईआईटी कानपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. यह प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कराया जा रहा है.

शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही सरकार: प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्कूल स्तर से ही बच्चों को रोजगारपरक, आधुनिक और विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे भविष्य में उन्हें अपना करियर बनाने में परेशानी का सामना न करना पड़े. वे हर विधा में निपुण हों और बदलते दौर के साथ पहले से ही तैयार रहें.

इसके लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एआई टूल्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन समेत कंप्यूटर की अन्य विद्या में निपुण बनाया जाएगा. इसके लिए ही सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रही, जिससे कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें.

आईआईटी, कानपुर से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षक: मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के पाठ्यक्रम में एआई टूल्स. कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी समेत कंप्यूटर की अन्य विद्या को शामिल किया जा रहा है. पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप से उतारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि वाराणसी के 10 शिक्षक आईआईटी, कानपुर में प्रशिक्षण लेकर लौट आए हैं. ये शिक्षक जनपद के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पढ़ाएंगे. आईआईटी, कानपुर का यह विशेष प्रशिक्षण न केवल शिक्षकों की दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए नए अवसर भी देगा.

बच्चों को दी जाएगी आधुनिक तकनीक शिक्षा: सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षकों को प्रदान किया जा रहा प्रशिक्षण डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा. आईआईटी, कानपुर के प्रशिक्षण में कम्प्यूटर आधारित बुनियादी ज्ञान, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ल्ड, एचटीएमएल, गूगल फार्म, कोडिंग लैंग्वेज जैसे- ब्लॉक कोडिंग (स्क्रैच) एवं टेक्स्ट कोडिंग (पैथों ) के बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

वे इन सभी टूल्स का प्रयोग करके बच्चों के कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान को बेहतर ढंग से पढ़ा सकेंगे. साथ ही, बच्चों को विभिन्न AI टूल्स (Gemini, Copilot, Chat GPT आदि) के माध्यम से प्रभावी तरीके से आईसीटी (इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) आधारित लर्निंग में दक्ष किया जा सकेगा.

विज्ञान की पुस्तक में जोड़ा गया डिजिटल साक्षरता का पाठ्यक्रम: मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि, डिजिटल साक्षरता के पाठ्यक्रम को विज्ञान की पुस्तक में जोड़ा गया है. विज्ञान के शिक्षकों को और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को कंप्यूटर में निपुण बनाने के लिए उन्हें डिजिटल जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे वे कोडिंग कार्यक्रम को बच्चों तक अच्छे से पहुंचा सकें.

शिक्षकों का प्रशिक्षण 5 दिन ऑफलाइन एवं 07 हफ्ते ऑनलाइन चलाया गया है. इसके बाद शिक्षकों ने आईआईटी, कानपुर में दो दिनों का प्रेजेंटेशन दिया है. उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, उनमें वीके यादव, तूबा आसिम, सुप्रिया, आकांक्षा, दीप्ति मिश्रा, प्रज्ञा, वरुण, वर्षा, वीर शामिल हैं.

शिक्षकों की बढ़ेगी दक्षता, बच्चों का बढ़ेगा शिक्षा का स्तर: विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक वरुण कुमार चतुर्वेदी (उच्च प्राथमिक विद्यालय, कमौली) ने बताया कि, प्रदेश सरकार के इस प्रयास से बड़ी संख्या में छात्रों को कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही, बच्चों को तकनीक आधारित एवं आधुनिक विषयों, जैसे- एआई टूल्स, कोडिंग आदि की जानकारी भी मिलेगी. '

इससे बच्चे सिर्फ ज्ञान ही नहीं अर्जित करेंगे, बल्कि यह उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही उनके भविष्य को संवारने का भी काम करेगा. उन्होंने बताया कि, प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की दक्षता तो बढ़ी है, इससे परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को भी लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- यूपी BJP का जातिगत राजनीति रोकने का नया प्लान; एक मंच पर आएंगे ब्राह्मण-क्षत्रिय विधायक, होगा 'सहभोज'

TAGGED:

CDO PRAKHAR KUMAR SINGH
AI TOOLS CODING CYBER ​​SECURITY
VARANASI SCHOOLS STUDENTS
HI TECH EDUCATION IN VARANASI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.