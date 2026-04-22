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SIR को लेकर झामुमो की दूसरे दिन भी बैठक, मुख्यमंत्री ने सभी जिला कमेटी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया संदेश!

झारखंड में SIR को लेकर झामुमो की दूसरे दिन भी बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी जिला कमेटी और पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया.

Chief Minister Hemant Soren
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 11:02 PM IST

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रांची: झारखंड में भी निकट भविष्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू होना है. लिहाजा झामुमो ने SIR को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है. 21 अप्रैल को राज्य के 12 जिलों के झामुमो जिला कमेटी की बैठक के बाद 22 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री एवं झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर शेष 12 जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला सचिव और पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों, विधायकों के साथ बैठक की.

किसी भी योग्य शख्स का नाम ना छूटे: सीएम

इस दौरान झामुमो सुप्रीमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं, त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें. इसे सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं समझें बल्कि इसे लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा का काम मानें, जागरूक बने और अपनी भागीदारी बढ़ाएं. एक भी वोटर छूटे नहीं इसके लिए काम करना है.

अपने आवास पर बैठक कर रहे थे सीएम हेमंत सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को दूसरे दिन पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, माननीय सांसदों-विधायकों के साथ SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की और पार्टी के सभी साथियों से आग्रह करते हुए कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें. यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है. जागरूक बनें, भागीदारी बढ़ाएं. एक भी वोटर छूटे नहीं.

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन चिंतन

बैठक के दौरान देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन चिंतन किया गया. बिहार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में हुए एसआईआर को मद्देननजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और एसआईआर से उत्पन्न हर परिस्थिति के लिए हर एक कार्यकर्ता को तैयार रहने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्तमान राजनीतिक परिवेश में संगठन की जिम्मेदारी और अधिक अहम हो गई है.

नगर-महानगर कमेटियों को धारदार बनाने पर जोर

उन्होंने बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर पार्टी ढांचा और सशक्त बनाने का निर्देश दिया, ताकि पार्टी हर स्तर पर प्रभावी भूमिका निभा सके. नगर और महानगर कमेटियों को भी और सक्रिय तथा धारदार बनाने पर बल दिया गया. बैठक के दौरान झामुमो पदाधिकारियों ने एसआईआर के पीछे बीजेपी की नीयत और नीति पर संदेह खड़ा किया.

बीजेपी बरसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

बीजेपी एसआईआर की आड़ में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और वंचित समाज से मताधिकार छीनकर उनको उपलब्ध राशन कार्ड, पेंशन जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों से भी वंचित करने का षड़यंत्र रच रही है. यह अब स्पष्ट नजर आ रहा है. बैठक के दौरान एक स्वर में कहा गया कि झामुमो का हर कर्मठ सिपाही जनहित और संगठन की मजबूती के लिए पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है.

जिला समिति पदाधिकारी रहे मौजूद

बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. संचालन झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने किया. बैठक में रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के चुनिंदा पदाधिकारी मौजूद रहे.

इस दौरान झामुमो उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो, बैद्यनाथ राम, महासचिव विनोद कुमार पांडेय, फागु बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य, सचिव नन्द किशोर मेहता, अभिषेक प्रसाद 'पिंटू', प्रवक्ता योगेंद्र प्रसाद, कल्पना सोरेन, मंगल कालिंदी, विकास मुंडा, समीर मोहंती, उमाकांत रजक, अनंत प्रताप देव, सोमेश चंद्र सोरेन, कुणाल षाड़ंगी सहित कई पदाधिकारी एवं नेता गण उपस्थित थे.

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