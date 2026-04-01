चंदौली का रहस्यमयी हेतमपुर किला: जानिए भुलैनी कोर्ट की कहानी; सुरंगें, खजाना और खोई हुई बारात
चंदौली का हेतमपुर किला (भुलैनी कोर्ट) 16वीं सदी का ऐतिहासिक किला है, जो अपनी भूलभुलैया संरचना, गुप्त सुरंगों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 6:05 AM IST
चंदौली: धानापुर विकास क्षेत्र में स्थित हेतमपुर गांव अपने भीतर एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है, जो आज भले ही खंडहर के रूप में नजर आती हो, लेकिन कभी यह क्षेत्र की शक्ति और वैभव का प्रतीक थी. गांव के बीचों-बीच स्थित हेतमपुर किला केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि जमींदारी और मध्यकालीन शासन व्यवस्था की कहानी कहता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस किले का निर्माण हेतम खां नामक शासक ने कराया था. उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम हेतमपुर पड़ा.
इतिहास और निर्माण की कहानी: कुछ लोककथाओं में यहां सात भाइयों के शासन का भी उल्लेख मिलता है. हालांकि किले के निर्माण की सटीक तारीख और प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है. इतिहासकारों के अनुसार हेतम खां 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के जागीरदार थे. उन्होंने लगभग तीन एकड़ क्षेत्र में इस किले का निर्माण कराया था.
वास्तुकला और संरचना की खासियत: किले का निर्माण लाहौरी ईंटों और चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया था. यह उस समय की उन्नत वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है. हेतम खां ने यहां तीन अलग-अलग किलों का निर्माण कराया था. इन्हें पूर्वी कोर्ट, पश्चिमी कोर्ट और मध्य कोर्ट के नाम से जाना जाता था.
भुलैनी कोर्ट का रहस्य: समय के साथ ये तीनों किले 'भुलैनी कोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध हो गए. इनकी संरचना इतनी जटिल बताई जाती है कि भीतर के रास्ते भूलभुलैया जैसे प्रतीत होते हैं. कहा जाता है कि यहां आने वाला व्यक्ति आसानी से बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता था. इसी कारण इसे भुलैनी यानी भूल जाने वाला स्थान कहा जाने लगा.
गुप्त सुरंगों की कहानियां: ग्रामीणों के अनुसार किले में कई गुप्त सुरंगें मौजूद थीं. इन सुरंगों के जरिए राजा अपने सैनिकों के साथ आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचते थे. हालांकि इन सुरंगों की ऐतिहासिक पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाई है. फिर भी यह कथाएं पीढ़ियों से प्रचलित हैं.
बारात के भटकने की कथा: भुलैनी कोर्ट से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है. कहा जाता है कि एक बार बारात किले को देखने गई थी. लेकिन जटिल रास्तों के कारण पूरी बारात अंदर ही भटक गई. काफी देर बाद वे किसी तरह बाहर निकल सके.
तहखाने और खजाने की चर्चाएं: ग्रामीणों के अनुसार किले में कई बंद कमरे और तहखाने हैं. इन पर बड़े-बड़े ताले लगे हुए हैं. लोगों का मानना है कि इनमें कई रहस्य छिपे हो सकते हैं. कुछ लोग खजाने की तलाश में यहां खुदाई करने भी पहुंचे, लेकिन दम घुटने जैसी स्थिति के कारण लौटना पड़ा.
धार्मिक मान्यताएं और ब्रह्म बाबा: किले से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं. कहा जाता है कि निर्माण के दौरान दीवारें बार-बार गिर जाती थीं. तब एक ब्राह्मण के कहने पर बलि दी गई. उसी स्थान पर आज ब्रह्म बाबा का स्थल है, जहां ग्रामीण पूजा करते हैं.
आस्था और परंपरा का प्रभाव: ग्रामीणों का मानना है कि ब्रह्म बाबा किले की रक्षा करते हैं. इसी वजह से लोग किले की एक ईंट तक अपने घर नहीं ले जाते. यह आस्था आज भी गांव में गहराई से जुड़ी हुई है. किला केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व भी रखता है.
जर्जर हालत और संरक्षण प्रयास: समय के साथ किला जर्जर होता चला गया. दीवारें टूट चुकी हैं और अधिकांश हिस्से खंडहर बन गए हैं. वर्तमान में यह किला पुरातत्व विभाग पटना के संरक्षण में है. इसके संरक्षण और मरम्मत का कार्य भी कराया जा रहा है.
पर्यटन की संभावनाएं: हेतमपुर गांव चंदौली मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां ठहरने की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए पर्यटकों को लौटना पड़ता है या नजदीकी शहर में रुकना पड़ता है. यदि इस धरोहर का सही तरीके से संरक्षण और प्रचार किया जाए. तो यह स्थान इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है.
निर्माण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: लोकमान्यता के अनुसार, एक बार इस किले को देखने आई पूरी बारात इसके अंदर खो गई थी. इसी घटना के बाद इसे 'भुलैनी कोर्ट' कहा जाने लगा. किले की संरचना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रोहतास किले से मिलती-जुलती बताई जाती है. इतिहासकारों के अनुसार यह किला पांच अलग-अलग हिस्सों या 'कोट' में विभाजित था.
वास्तुकला की विशेषताएं: किले के निर्माण में लाहौरी ईंटों और चुनार के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. इसकी दीवारें काफी चौड़ी हैं, जिन पर प्राचीन समय में घुड़सवार सैनिक गश्त किया करते थे. किले में भव्य बुर्ज और नक्काशीदार कंगूरे बनाए गए हैं. यह उस समय की उन्नत स्थापत्य कला को दर्शाता है.
गुप्त सुरंगें और शासन की कहानी: जनश्रुतियों के अनुसार किले के भीतर कई गुप्त सुरंगें मौजूद हैं. ये सुरंगें किले को सुरक्षित मार्ग प्रदान करती थीं. माना जाता है कि हेतम खां सहित सात भाइयों ने इस क्षेत्र पर शासन किया. सभी ने अलग-अलग गढ़ियां बनवाई थीं, जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं.
धार्मिक मान्यताएं और ब्रह्मा बाबा: स्थानीय लोगों के बीच किले को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं. किले के भीतर ब्रह्मा बाबा का स्थान है, जहां लोग श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं. मान्यता है कि किले की दीवारों को मजबूत करने के लिए यहां एक विद्वान की बलि दी गई थी. इसी कारण लोग आज भी किले की एक ईंट तक अपने घर नहीं ले जाते.
रहस्य और लोककथाएं: स्थानीय लोगों का दावा है कि जो हिस्सा आज दिखाई देता है, वह केवल छत है. किले का अधिकांश भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है. यह दावा किले के रहस्य को और गहरा बना देता है. इसी वजह से यह स्थान लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है.
मजार और अन्य ऐतिहासिक चिन्ह: हेतम खां के प्रिय घोड़े की याद में किले के पास एक मजार भी स्थित है. यह स्थान स्थानीय इतिहास और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. किले के चारों ओर कभी गहरी खंदकें हुआ करती थीं. आज भी उनके अवशेष देखे जा सकते हैं.
संरक्षण और विकास की योजनाएं: वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है. यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'साउंड एंड लाइट' शो और सुंदरीकरण की योजनाएं प्रस्तावित हैं. इससे किले की पहचान और बढ़ने की उम्मीद है.
मेला और पर्यटन आकर्षण: हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को यहां मेला लगता है. इन अवसरों पर बड़ी संख्या में लोग किले को देखने पहुंचते हैं. यह स्थान धीरे-धीरे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है.
जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर: हेतमपुर किला जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सकलडीहा तहसील के पास स्थित है. यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन ठहरने की सुविधाएं सीमित हैं. सही संरक्षण और प्रचार के साथ यह किला भविष्य में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है.
घूमने का प्लान: यह वाराणसी से लगभग 45-50 किमी और चंदौली जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर है. आप वाराणसी या चंदौली से टैक्सी या अपनी कार से सकलडीहा तहसील पहुंच सकते हैं, जहां से हेतमपुर गांव नजदीक ही है.
रेल मार्ग: नजदीकी बड़ा स्टेशन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) है. वहां से आप स्थानीय ऑटो या बस ले सकते हैं.
घूमने का सही समय: अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम सुहावना होता है. गर्मी के दिनों में यहां काफी तेज धूप होती है, जिससे खंडहरों को घूमना मुश्किल हो सकता है
इतिहास के बारे में कुछ खास बातें:
शेरशाह सूरी कनेक्शन: हेतम खां शेरशाह सूरी का सिपहसालार था. इस किले का निर्माण बंगाल की तरफ जाने वाले पुराने ग्रांड ट्रंक रोड की सुरक्षा और सेना के पड़ाव के लिए किया गया था.
वास्तुकला: अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसकी ईंटें बहुत छोटी और मजबूत हैं (जिन्हें लाहौरी ईंट कहा जाता है). यह मुगल और अफगान शैली का मिला-जुला रूप है.
सावधानी: किला अब खंडहर अवस्था में है और ASI इसके संरक्षण का काम देख रही है. कुछ हिस्से कमजोर हो सकते हैं, इसलिए ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते समय सावधानी बरतें. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो सुबह या शाम के समय जाएं; ढलते सूरज की रोशनी में किले की लाल ईंटें बहुत खूबसूरत दिखती हैं.
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