80 लाख की हेरोइन रायपुर से पकड़ी गई. पंजाब से जुड़ा नशे का कनेक्शन, 9 आरोपी गिरफ्तार

नशे पर नकेल लगाने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन निश्चय.

80 लाख की हेरोइन रायपुर से पकड़ी गई
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 7, 2025 at 7:18 AM IST

रायपुर: नशे के सौदागरों पर नकेल लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय चलाया जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी. रविवार की देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने 80 लाख का ड्रग्स जब्त की गई. पुलिस ने ये कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना पर की. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो ड्रग्स को पंजाब से लेकर आते थे और यहां पर बेचते थे.

80 लाख की हेरोइन जब्त

पकड़े गए सभी 9 आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है. आरोपियों के पास से कुल 400 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है. पकड़े गए हेरोइन का बाजार मूल्य 80 लाख के करीब है. आरोपियों से 1 चार पहिया वाहन, 4 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन बरामद किया है. ड्रग्स और जब्त किए गए सामान की कीमत 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा की है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज

पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना कबीर नगर, थाना आमानाका, थाना सरस्वती नगर और थाना आजाद चौक में धारा 21 B 21 C 29 एनडीपीएस एक्ट की धारा के साथ ही बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है. रायपुर पुलिस के द्वारा ये नशे के खिलाफ चलाए गए अभियानों में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

पंजाब से जुड़ा तस्करों का तार

रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पंजाब से हेरोइन लेकर आते थे. तस्कर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हेरोइन की तस्कर कर रायपुर पहुंचाते थे ताकि वो पकड़े नहीं जाएं. तस्कर अपनें छोटे नेटवर्क के जरिए रायपुर के साथ ही आसपास के इलाकों में हेरोइन की बिक्री करते थे. सरस्वती नगर पुलिस को मुखबिर से इनके बारे में सूचना मिली थी. इंफॉर्मर की सूचना पर हमने इनको पकड़ने की प्लानिंग की.

हमें पता चला कि तस्कर साइंस कॉलेज ग्राउंड के पास दीनदयाल ऑडिटोरियम रोड पर ड्रग्स की डील करने वाले हैं. खबर मिलते ही हमने पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया. इसी बीच एक काले कलर की हुंडई कार में कुछ युवक हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक ढूंढते हुए वहां पहुंचे. हमने बिना देर किए रेड किया और आरोपियों को पकड़ लिया. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 26.22 ग्राम ड्रग्स जब्त की गई. इसी तरह 4 नेटवर्क के लिए काम करने वाले 9 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पकड़े गए लोगों में 7 आरोपी रायपुर, 1 पंजाब और और 1 आरोपी धमतरी जिले का रहने वाला है: लाल उमेद सिंह, रायपुर एसएसपी

आरोपी कमलेश अरोड़ा उर्फ लाली का नेटवर्क

आरोपी कमलेश अरोड़ा दुर्ग भिलाई के बड़े सप्लायरों के लिए फ्रंट के रूप में काम करता था. पूरा लेनदेन नकद किया करता था. कमलेश ने अपना नेटवर्क धमतरी, बलौदा बाजार और जगदलपुर तक फैला रखा था. इसी नेटवर्क से जुड़े धमतरी निवासी गौरव सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. कमलेश अरोड़ा के गिरोह के कब्जे से 303 ग्राम हेरोइन पकड़ा गया है.

बगेल सिंह का गिरोह

बगेल सिंह पंजाब से हेरोइन लाकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में स्थानीय नशे के सौदागरों को सप्लाई करता था. बगेल सिंह पूर्व में रायपुर में ड्राइवर का काम कर रहा था. पुलिस ने इसके कब्जे से 51.85 ग्राम हेरोइन जब्त किया.


आयुष दुबे का गिरोह

आयुष दुबे पूर्व में सूवित श्रीवास्तव और पिंडर गिरोह से हेरोइन लेककर बेचता था. बाद में उसने अधिक लाभ कमाने के लिए खुद पंजाब जाना शुरू किया. वहां से मादक पदार्थ लाकर स्थानीय स्तर पर बिक्री करने का काम शुरू किया. इस नेटवर्क में मृत्युंजय, तन्मय, खिलावन और सोनू साहू सहयोगी के रूप में शामिल थे. इस नेटवर्क गिरोह से 31.66 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया.



गगनदीप सिंह गिरोह

गगनदीप सिंह सप्लायर के रूप में काम करते हुए बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद कर छोटे-छोटे पैकेट में बिक्री करता था. उसके कब्जे से 15.18 ग्राम ड्रग्स पुलिस ने पकड़ा है.



पकड़े गए आरोपियों के नाम

  • कमलेश अरोड़ा, निवासी धर्मपुरा, थाना तेलीबांधा, रायपुर
  • गौरव सोनी, निवासी बनियापारा, थाना कोतवाली, जिला धमतरी
  • बगेल सिंह, निवासी रेशम गली, तरनतारण पंजाब
  • आयुष दुबे, निवासी पंचशील नगर, थाना सिविल लाइन, रायपुर
  • मृत्युंजय दुबे, निवासी नवजीवन सोसायटी, थाना टिकरापारा, रायपुर
  • तन्मय गोइंदी, निवासी गुलमोहर वाटिका, थाना राजेंद्र नगर, रायपुर
  • सोनू साहू, निवासी भारत माता चौक, थाना गुढ़ियारी, रायपुर
  • गगनदीप सिंह, निवासी ढांचा भवन, थाना आमानाका, रायपुर
  • खिलावन साहू, निवासी भारत माता चौक, थाना गुढ़ियारी, रायपुर

