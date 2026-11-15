दिल्ली-NCR में फैले हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार; 5 करोड़ की 2.25 किलो हेरोइन जब्त
दिल्ली पुलिस ने हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. करीब 5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की.
Published : November 15, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने दिल्ली-NCR में सक्रिय परिवार के जरिए संचालित हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर कुल 2 किलो 250 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है.
इस कार्रवाई की एक खास बात यह भी है कि ANTF क्राइम ब्रांच के नए अधिसूचित थाने में दर्ज यह पहली FIR है. यह थाना 10 सितंबर 2026 से काम कर रहा है और इस मामले में 11 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी.
सिग्नेचर ब्रिज से खजूरी खास जाते समय पकड़े गए पति-पत्नी और भाई
पुलिस के मुताबिक, 11 सितंबर को एसआई विपिन राठी को सूचना मिली थी कि रोहित और उसकी पत्नी दोपहिया वाहन से सिग्नेचर ब्रिज की तरफ से खजूरी खास की ओर जाएंगे और हेरोइन सप्लाई करने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मेन वजीराबाद रोड पर खजूरी खास की ओर जाने वाले यू-टर्न के पास घेराबंदी की.
सुबह करीब 8:55 बजे दो मोटरसाइकिलों को रोककर तीन लोगों को पकड़ा गया. इनकी पहचान रोहित दिवाकर, उसकी पत्नी और उसके भाई विशाल दिवाकर के रूप में हुई. तीनों राजौरी गार्डन, दिल्ली के रहने वाले हैं.तलाशी के दौरान विशाल के पास मौजूद ग्रे और पर्पल रंग के बैग से 2 किलो 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस ने दो मोटरसाइकिलें भी जब्त कीं. इसके बाद तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21(C), 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया.
रुड़की से पकड़ा गया हेरोइन का रिसीवर, गाजियाबाद के फ्लैट से मिली स्मैक
जांच के दौरान पुलिस को रोहित के कथित रिसीवर अफरोज अली के बारे में जानकारी मिली. पुलिस टीम ने 15 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की स्थित एक गेस्ट हाउस से उसे गिरफ्तार किया.पूछताछ में अफरोज ने बताया कि उसने रोहित और उसकी पत्नी से हेरोइन खरीदी थी और कुछ मात्रा गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित अपने फ्लैट में छिपाकर रखी थी. स्थानीय पुलिस की मदद से फ्लैट की तलाशी ली गई तो बेडरूम से 104 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद हुई.
बुराड़ी से पकड़ा गया पांचवां आरोपी, बाथरूम में छिपाकर रखी थी हेरोइन
पुलिस ने आगे की जांच और निगरानी के बाद 25 सितंबर को 23 वर्षीय चिराग को बुराड़ी से गिरफ्तार किया. वह ख्याला, दिल्ली का रहने वाला है. उसकी तलाशी में 37,400 रुपये बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने नशीले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त संदिग्ध रकम बताया है. उसकी निशानदेही पर पास के बाथरूम में प्लास्टिक के पैकेट में छिपाकर रखी गई 140 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई. पुलिस ने वहां खड़ी एक स्कूटी भी कब्जे में ली.
जांच में सामने आया कि चिराग के खिलाफ क्राइम ब्रांच और कश्मीरी गेट थाने में वर्ष 2025 और 2026 में NDPS एक्ट के दो मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, वह पत्नी की बीमारी के आधार पर इन मामलों में अंतरिम जमानत पर था और इस दौरान फिर से नशे के कारोबार में शामिल हो गया.
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से छठा आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में फरार चल रहे छठे आरोपी गौरव को 10 नवंबर को पुलिस ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 से गिरफ्तार किया. उसकी व्यक्तिगत और घर की तलाशी में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, लेकिन 36 हजार रुपये बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित संदिग्ध रकम बताया है.
पुलिस ने 2022 मॉडल की एक महिंद्रा थार भी कब्जे में ली है. पूछताछ में गौरव ने बताया कि वह अफरोज अली से हेरोइन लेकर गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था. वह खुद या नशा करने वाले लोगों के माध्यम से इसकी सप्लाई करता था. पुलिस के अनुसार, गौरव के खिलाफ गाजियाबाद में पांच पुराने मामले भी सामने आए हैं, जिनमें दो NDPS एक्ट के मामले शामिल हैं.
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परिवार के कई सदस्यों के नशे के कारोबार से जुड़े होने का खुलासा
क्राइम ब्रांच की जांच में इस नेटवर्क के पारिवारिक संबंधों का भी खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, अफरोज अली का संबंध क्राइम ब्रांच के अन्य NDPS मामलों में वांछित और गिरफ्तार आरोपियों से भी है. वह FIR संख्या 30/2026 में वांछित विक्की उर्फ फिरोज अली का सगा भाई, इसी मामले के मुख्य आरोपी इमरान उर्फ शेर खान का सगा चाचा और FIR संख्या 180/2025 के मुख्य आरोपी सरोज उर्फ बाबू का सगा भाई है.
इसके अलावा गिरफ्तार महिला आरोपी की मां और बहन भी FIR संख्या 180/2025 में आरोपी हैं. पुलिस का कहना है कि शुरुआती तीन आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन उनके परिवार के अन्य सदस्य भी नशे की तस्करी से जुड़े पाए गए हैं.
पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया?
इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 2 किलो 250 ग्राम हेरोइन, 73,400 रुपये नकद, दो महिंद्रा थार कारें, दो मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
डीसीपी ANTF क्राइम ब्रांच गौरव गुप्ता नें प्रेस रिलिज जारी कर बताया की , इस नेटवर्क की सप्लाई चेन को तोड़ने और नशे के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने के लिए जांच जारी है. पुलिस अब नेटवर्क के बाकी सप्लायरों और सहयोगियों की तलाश के साथ-साथ नशे के कारोबार से जुड़े पैसों के लेनदेन का भी पता लगा रही है.
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