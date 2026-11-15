ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में फैले हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार; 5 करोड़ की 2.25 किलो हेरोइन जब्त

दिल्ली-NCR में फैले हेरोइन सप्लाई नेटवर्क के छह आरोपी गिरफ्तार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने दिल्ली-NCR में सक्रिय परिवार के जरिए संचालित हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर कुल 2 किलो 250 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई है.

इस कार्रवाई की एक खास बात यह भी है कि ANTF क्राइम ब्रांच के नए अधिसूचित थाने में दर्ज यह पहली FIR है. यह थाना 10 सितंबर 2026 से काम कर रहा है और इस मामले में 11 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी.