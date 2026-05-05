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पाक-चीन निर्मित हथियारों के साथ हेरोइन तस्करी का भंडाफोड़, 5 पिस्टल व 1.5 किलो हेरोइन जब्त

श्रीगंगानगर : जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है. 75 एनपी भारत माला हाईवे पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 5 अवैध पिस्टल और 72 कारतूस बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद हथियार पाकिस्तान और चीन में निर्मित हैं, जबकि हेरोइन की सप्लाई भी पाकिस्तान से होने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि आरोपियों की पहचान पंजाब के फाजिल्का जिले के महात्मा नगर निवासी कुलविंदर सिंह पुत्र करतार सिंह और इसी क्षेत्र के रोबिन सिंह पुत्र बलकार सिंह के रूप में हुई है. दोनों आरोपी लंबे समय से सीमा पार से नशा और हथियारों की तस्करी में सक्रिय बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों को उस समय दबोचा जब वे संदिग्ध गतिविधियों के साथ कार में सवार होकर इलाके से गुजर रहे थे. कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की और तेज रफ्तार में भागने लगे. पीछा करने पर आरोपियों की कार एक ट्रॉली से टकरा गई, जिससे वाहन के टायर क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बाद आरोपी कार छोड़कर खेतों की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया.