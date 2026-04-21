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बड़ी खबर : हादसा हुआ तो खुली पोल, भारत-पाक सीमा क्षेत्र में तस्करी का खुलासा, 14 किलो हेरोइन बरामद

अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा से लगते बीकानेर जिले के पूगल थाना क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना से तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है.

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भारत-पाक सीमा क्षेत्र में तस्करी का खुलासा (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 11:01 PM IST

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बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर के पूगल थाना क्षेत्र में हेरोइन तस्करी का एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है. एक सड़क हादसे के चलते तस्करी के इस मामले का खुलासा हुआ है और अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां की पड़ताल में लगी हैं.

एक्सीडेंट के चलते हुआ खुलासा : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीएल मीणा ने बताया कि पूगल थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में घायल युवक सड़क किनारे पड़ा था, जिसको लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया. इस दौरान सड़क के किनारे पड़ी उसकी स्कूटी को भी थाने ले जाकर खड़ा कर दिया.

अचानक जांच में सामने आई बात : युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करने के बाद गंभीर अवस्था होने की चलते PBM अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया और उसे दौरान उसकी शिनाख्त के लिए उसकी स्कूटी की डिग्गी को चेक किया गया. उस दौरान उसकी स्कूटी की डिग्गी में अलग-अलग पीले रंग के 14 पैकेट मिले. इसके बाद इन पैकेट्स को खंगाला और बाद में हेरोइन का शक होने पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी और कई घंटे बाद पुष्टि होने पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं. ASP पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मीणा ने बताया कि प्रारंभिक दौर में पुलिस को शक हो गया था, लेकिन मादक पदार्थ की पुष्टि की गई.

पढ़ें : श्रीगंगानगर बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी : 1.5 किलो के दो पैकेट बरामद, कीमत करीब 7.5 करोड़

27 करोड़ कीमत : बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस बरामद हेरोइन की कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है. इसका कुल वजन 14 किलो बताया जा रहा है. फिलहाल, युवक को होश नहीं है और उसका इलाज चल रहा है. उससे पूछताछ में ही यह सामने आ पाएगा कि वह हेरोइन कहां से लाया है. वहीं, दूसरी ओर बताया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हेरोइन डंपिंग की आशंका जताई जा रही है. संभव है कि यह उसी से जुड़ा मामला हो सकता है.

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