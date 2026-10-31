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हेरोइन की अवैध तस्करी, रायपुर पुलिस ने महिला सहित 2 को पकड़ा

रायपुर: कबीर नगर पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हेरोइन (चिट्टा) तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 1 महिला आरोपी भी शामिल है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने हेरोइन और कैश बरामद किया है.

दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कबीर नगर थाना अंतर्गत नहर रोड पर स्थित फोर व्हीलर वाशिंग सेंटर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं.

पश्चिम जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

पश्चिम जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया ने बताया पश्चिम जोन के कबीर नगर थाना अंतर्गत शुक्रवार को दो संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा. जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई तो आरोपियों के कब्जे से 45.84 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई है. इसके साथ ही दो मोबाइल फोन और कुछ नगद राशि मिलकर 9 लाख 53 हजार रुपए का सामान जप्त किया गया है. पकड़ा गया आरोपी तरुण बजाज टिकरापारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है. वहीं महिला आरोपी खुशी गभाने थाना सरस्वती नगर रायपुर की रहने वाली है.

DCP ने आगे बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 बी के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है. DCP का कहना है कि तरुण बजाज एनडीपीएस के मामले में डीडी नगर थाना क्षेत्र में जेल जा चुका है. जुलाई में जेल से रिहा होने के बाद ड्रग पेडलिंग का काम करता था. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी. इस पूरे मामले में कबीर नगर पुलिस की भूमिका रही है. जिसकी वजह से दोनों आरोपी पकड़े गए.