धमतरी में पकड़े गए हेरोइन के तस्कर, सीएसपी ने कहा एंड टू एन्ड चल रहा इन्वेस्टिगेशन

पकड़े गए लोगों के पास से लाखों का नशे का सामान बरामद किया गया.

HEROIN SMUGGLERS CAUGHT
धमतरी में पकड़े गए हेरोइन के तस्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 1, 2025 at 8:01 PM IST

धमतरी: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तस्करों के पास से हेरोइन ड्रग्स बरामद किया है. दोनों तस्कर कोतवाली पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़े, जब वो इलाके में नशा बेचने की कोशिश कर रहे थे. पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 2.4 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है. बरामद किए गए माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है. आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर न्यायिक डिमांड पर जेल भेजा गया है.


हेरोइन बेचते 2 तस्कर गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले में एसपी के निर्देश पर नशा और नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने सुन्दरगंज वार्ड स्थित डागा धर्मशाला के पास हेरोइन (चिट्टा) की अवैध बिक्री करते दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा.

धमतरी में पकड़े गए हेरोइन के तस्कर (ETV Bharat)

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

सिटी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद शाहिर खत्री, मंदीप सिंह अवैध रूप से मादक पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) बेचते पकड़े गए. दोनों के कब्जे से कुल 2.4 ग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 48,000 है, बरामद की गई. इसके साथ ही मौके से सिल्वर फॉयल, नगदी, एक लाइटर, दो मोबाइल फोन जब्त किेए गए. आरोपियों से बरामद सामनों की कीमत 68 हजार है.

पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद शाहिर खत्री, पिता इकबाल खत्री, उम्र 21 वर्ष और मंदीप सिंह, पिता सुकदेव सिंह, उम्र 32 वर्ष दोनों सुन्दरगंज वार्ड धमतरी के रहने वाले हैं. दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 21 (ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

शहर में बढ़ता नशे का कारोबार

तीन दिन पूर्व ही कोतवाली पुलिस ने धमतरी के ही रहने वाले आरोपी नरेन्द्र उर्फ निखिल निर्मलकर, खिलेश उर्फ सोनू देवांगन के विरुद्ध कार्रवाई की थी. इन दोनों के कब्जे से 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था. इसके अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन बरामद उनके पास से मिले थे.

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि ''2 दिन पहले हमने हेरोइन की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की थी. आरोपियों से पूछताछ में इन दोनों के नाम का पता चला था. इस तरीके से हम एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. उनकी जो पूरी चेन है जो हीरोइन सप्लाई करते हैं उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. पूछताछ में कुछ और नामों का पता चला है.

