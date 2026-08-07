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बिहार में साबुन के डिब्बे से 50 लाख की हेरोइन जब्त, समस्तीपुर STF की बड़ी कार्रवाई

समस्तीपुर में पुलिस और एसटीएफ ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 50 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर को पकड़ा. रिपोर्ट-अमित कुमार

Heroin seized in Samastipur
समस्तीपुर में 50 लाख की होरोइन जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 7:56 AM IST

2 Min Read
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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में अब नशे के रूप में बड़े स्तर पर हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है. क्या जिला ऐसे तस्करों के लिए बड़ा बाज़ार बन गया है? दरअसल, समस्तीपुर पुलिस व एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना पर करीब पचास लाख से भी अधिक कीमत के हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

पटोरी में हुई थी भारी बरामदगी: दो दिन पहले भी जिले के पटोरी थानाक्षेत्र से लाखों रुपये की हेरोइन जब्त की गई थी. इस दौरान कुछ तस्करों की गिरफ्तारी व पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी खेप की डिलीवरी का इनपुट मिला था.

Heroin seized in Samastipur
पटोरी थाना समस्तीपुर (ETV Bharat)

रेलवे स्टेशन पर बिछाया गया जाल: इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने समस्तीपुर जंक्शन से लेकर कई जगहों पर जाल बिछाया था. बुधवार की देर रात जैसे ही तस्कर रात के अंधेरे में ट्रेन से उतरकर डीआरएम कार्यालय के करीब पहुंचा, अलर्ट पुलिस की टीम ने उसे धर दबोचा. गिरफ्तार युवक के हाथ में एक कार्टन था.

साबुन के डिब्बे में छिपाया नशा: तस्कर के कार्टन के अंदर एक साबुन के डिब्बे में हेरोइन को छिपाकर रखा गया था. गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस को करीब 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है. यह तस्कर ट्रेन से समस्तीपुर जंक्शन पहुंचा था.

Heroin seized in Samastipur
समस्तीपुर पुलिस (ETV Bharat)

"गिरफ्तार तस्कर से लगातार पूछताछ की जा रही है. हेरोइन कहां से लेकर आया था और कहां डिलीवरी देने जा रहा था, इसका पता लगाया जा रहा है. साथ ही इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है." -अजीत कुमार, नगर थानाध्यक्ष, समस्तीपुर

Heroin seized in Samastipur
आदर्श नगर थाना समस्तीपुर (ETV Bharat)

अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश: गौरतलब है कि दो दिन पहले ही 4 अगस्त को पटोरी थाना पुलिस ने नारकोटिक्स सेल की सूचना पर कार्रवाई की थी. पुलिस ने अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 60.39 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी कीमत लाखों में है.

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