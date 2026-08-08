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दिल्ली-NCR में अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 12 करोड़ की हेरोइन-एमडीएमए बरामद; पांच तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ के बाद पुलिस ने चंदर विहार, निलोठी से घाना निवासी इमैनुएल और नाइजीरियाई नागरिक इबेग्बु चिगोजी सैमुअल को गिरफ्तार किया.

पांच तस्कर गिरफ्तार
पांच तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाइजीरियाई, एक घाना का नागरिक और दो भारतीय शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 12 करोड़ रुपये की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत की 2.554 किलोग्राम हेरोइन और 881 ग्राम एमडीएमए बरामद की है. इसके अलावा 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान टीम को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तस्करों की सूचना मिली थी. जांच के दौरान 20 जुलाई की रात शाहदरा स्थित एक अस्पताल के पास नाइजीरियाई नागरिक मोरिस ओकाली को पकड़ा गया. उसके काले रंग के बैग से 2.004 किलोग्राम हेरोइन और 863 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई.

पूछताछ के बाद पुलिस ने चंदर विहार, निलोठी से घाना निवासी इमैनुएल और नाइजीरियाई नागरिक इबेग्बु चिगोजी सैमुअल को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से क्रमश: 14 ग्राम एमडीएमए और 254 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

जांच आगे बढ़ने पर नंद नगरी निवासी समीर उर्फ नन्हे और गाजियाबाद निवासी महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया. समीर के कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की खरीद, भंडारण, परिवहन और सप्लाई से जुड़े थे.

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव ने बताया कि जांच में भारतीय और विदेशी नागरिकों का एक संगठित नेटवर्क सामने आया है, जो दिल्ली-एनसीआर में हेरोइन और एमडीएमए की थोक एवं खुदरा सप्लाई कर रहा था. उन्होंने कहा कि नेटवर्क के अन्य सदस्यों, ड्रग्स के स्रोत और सप्लाई की पूरी श्रृंखला का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

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