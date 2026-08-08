ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 12 करोड़ की हेरोइन-एमडीएमए बरामद; पांच तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाइजीरियाई, एक घाना का नागरिक और दो भारतीय शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 12 करोड़ रुपये की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत की 2.554 किलोग्राम हेरोइन और 881 ग्राम एमडीएमए बरामद की है. इसके अलावा 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान टीम को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े तस्करों की सूचना मिली थी. जांच के दौरान 20 जुलाई की रात शाहदरा स्थित एक अस्पताल के पास नाइजीरियाई नागरिक मोरिस ओकाली को पकड़ा गया. उसके काले रंग के बैग से 2.004 किलोग्राम हेरोइन और 863 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई.

पूछताछ के बाद पुलिस ने चंदर विहार, निलोठी से घाना निवासी इमैनुएल और नाइजीरियाई नागरिक इबेग्बु चिगोजी सैमुअल को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से क्रमश: 14 ग्राम एमडीएमए और 254 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.