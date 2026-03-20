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जींद में मां-बेटे के पास से 27 लाख की ड्रग्स बरामद, नेटवर्क की तलाश करने में जुटी पुलिस

मां-बेटे के पास से जींद में 27 लाख का हैरोइन और गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस हिरासत में नशा तस्करी का आरोपी मां और बेटा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 6:55 PM IST

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जींद: नरवाना के मोहलखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के निकट ग्राहकों के इंतजार में नशीले पदार्थ बेचने के लिए 2 तस्कर पहुंचे थे. तलाशी के दौरान 260 ग्राम 60 मिलीग्राम हेरोइन और चार किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है. पकड़े गए नशीले पदार्थों की कीमत लगभग 27 लाख रुपये है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दोनों रिश्ते में मां और बेटा है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः आरोपी चमेला कॉलोनी नरवाना से हेरोइन और गांजा खरीद कर लाए थे. शुक्रवार को शहर थाना नरवाना पुलिस ने पकड़े गए मां-बेटा समेत चार लोगों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. सीआईए नरवाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि "गुप्त सूचना के आधार पर मां बेटा को हेरोइन और गांंजा के साथ पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपये है. आरोपियों से नशे के नेटवर्क के बारे मे पूछताछ की जा रही है."

मोहलखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास खड़े थे तस्करः सीआईए स्टाफ नरवाना को सूचना मिली थी कि नरवाना के मोहलखेड़ा रेलवे ओवरब्रिज के निकट बाइक से साथ एक युवक और महिला नशीले पदार्थ के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को काबू कर लिया. पुलिस ने जब बाइक पर रखे पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसमें से 260 ग्राम 60 मिलीग्राम हेरोइन और चार किलोग्राम गांजा बरामद हुआ.

आरोपियों से पूछताछ जारीः पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान चमेली कॉलोनी निवासी समीर और उसकी मां मुन्नी के रूप में हुई. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपितों ने बताया कि हेरोइन को उन्होंने चमेला कॉलोनी निवासी अनिल और गांजा को चमेला कॉलेनी निवासी संतोष से खरीदा था. शहर थाना नरवाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर चमेला कॉलोनी निवासी समीर, उसकी मां मुन्नी, अनिल और संतोष के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

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